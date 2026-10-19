Dünya yansa umurlarında değil: Çatışmanın ortasında kahvesini yudumladı!
Paris'te öğrenci eylemleri her geçen gün kontrolden çıkarken, olayların tam ortasında sakince kahvesini yudumlayan kadın turist gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Paris'te öğrenci eylemleri her geçen gün kontrolden çıkarken, olayların tam ortasında sakince kahvesini yudumlayan kadın turist gündem oldu.
Fransa'da, ülke çapında büyük çaplı protestolar yaşanıyor. Olaylar, Paris'in kuzey banliyölerindeki liselerdeki eğitim koşullarına yönelik öğrenci tepkileriyle başladı.
PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI Kısa sürede farklı sebeplerle büyüdü. Yetkililer ülke genelinde yaklaşık 550 bin kişinin sokaklara çıktığını bildiriyor.
DÜKKANLAR YAĞMALANDI, YANGINLAR ÇIKTI Özellikle akşam saatlerinde Paris, Lyon, Limoges ve diğer kentlerde şiddet olayları, yağmalama, yangın ve polisle çatışmalar yaşandı. Limoges'te tarihi belediye binası büyük ölçüde yandı, yüzlerce iş yeri hasar gördü veya yağmalandı.
MACRON FRANSA HALKINA SESLENDİ Ülke genelinde 2 bini aşkın gözaltı yapıldı, yüzlerce polis yaralandı; Paris'te bir gösterici kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayların ardından ulusa seslendi.
"BİR HAFTALIĞINA SCHENGEN ALDIM" Bunlar yaşanırken Paris'e seyahat eden bir turistin paylaştığı video gündem oldu. Turistin, olayların ortasında kahvesini içerek paylaştığı video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda turist, "Bana sadece bir haftalığına Schengen vizesi verdiler." diyerek, kısıtlı vize süresini protestolara rağmen değerlendirmek istediğini vurguladı.
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