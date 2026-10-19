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Dünya yansa umurlarında değil: Çatışmanın ortasında kahvesini yudumladı!

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Dünya yansa umurlarında değil: Çatışmanın ortasında kahvesini yudumladı!

Paris'te öğrenci eylemleri her geçen gün kontrolden çıkarken, olayların tam ortasında sakince kahvesini yudumlayan kadın turist gündem oldu.

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Foto - Dünya yansa umurlarında değil: Çatışmanın ortasında kahvesini yudumladı!

Fransa'da, ülke çapında büyük çaplı protestolar yaşanıyor. Olaylar, Paris'in kuzey banliyölerindeki liselerdeki eğitim koşullarına yönelik öğrenci tepkileriyle başladı.

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Foto - Dünya yansa umurlarında değil: Çatışmanın ortasında kahvesini yudumladı!

PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNE YAYILDI Kısa sürede farklı sebeplerle büyüdü. Yetkililer ülke genelinde yaklaşık 550 bin kişinin sokaklara çıktığını bildiriyor.

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Foto - Dünya yansa umurlarında değil: Çatışmanın ortasında kahvesini yudumladı!

DÜKKANLAR YAĞMALANDI, YANGINLAR ÇIKTI Özellikle akşam saatlerinde Paris, Lyon, Limoges ve diğer kentlerde şiddet olayları, yağmalama, yangın ve polisle çatışmalar yaşandı. Limoges'te tarihi belediye binası büyük ölçüde yandı, yüzlerce iş yeri hasar gördü veya yağmalandı.

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Foto - Dünya yansa umurlarında değil: Çatışmanın ortasında kahvesini yudumladı!

MACRON FRANSA HALKINA SESLENDİ Ülke genelinde 2 bini aşkın gözaltı yapıldı, yüzlerce polis yaralandı; Paris'te bir gösterici kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayların ardından ulusa seslendi.

#5
Foto - Dünya yansa umurlarında değil: Çatışmanın ortasında kahvesini yudumladı!

"BİR HAFTALIĞINA SCHENGEN ALDIM" Bunlar yaşanırken Paris'e seyahat eden bir turistin paylaştığı video gündem oldu. Turistin, olayların ortasında kahvesini içerek paylaştığı video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda turist, "Bana sadece bir haftalığına Schengen vizesi verdiler." diyerek, kısıtlı vize süresini protestolara rağmen değerlendirmek istediğini vurguladı.

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Yorumlar

Ömer

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