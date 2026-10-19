Erciyes'te zirve tırmanışında kaza: 2 dağcı için arama kurtarma operasyonu
Kayseri’de Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 dağcı için arama kurtarma ekipleri harekete geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kayseri’de Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 dağcı için arama kurtarma ekipleri harekete geçti.
Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 dağcıdan biri Şeytanderesi Kahvaltı Kayalıkları civarında kayalıklardan düşerek sürüklendi.
Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede dağcılarla irtibat kuran ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.
AFAD'ın profesyonel dağcı ve dron ekibi de çalışmalara katılıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23