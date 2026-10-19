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Erciyes'te zirve tırmanışında kaza: 2 dağcı için arama kurtarma operasyonu

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Erciyes'te zirve tırmanışında kaza: 2 dağcı için arama kurtarma operasyonu

Kayseri’de Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 dağcı için arama kurtarma ekipleri harekete geçti.

#1
Foto - Erciyes'te zirve tırmanışında kaza: 2 dağcı için arama kurtarma operasyonu

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 dağcıdan biri Şeytanderesi Kahvaltı Kayalıkları civarında kayalıklardan düşerek sürüklendi.

#2
Foto - Erciyes'te zirve tırmanışında kaza: 2 dağcı için arama kurtarma operasyonu

Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Erciyes'te zirve tırmanışında kaza: 2 dağcı için arama kurtarma operasyonu

Kısa sürede dağcılarla irtibat kuran ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

#4
Foto - Erciyes'te zirve tırmanışında kaza: 2 dağcı için arama kurtarma operasyonu

AFAD'ın profesyonel dağcı ve dron ekibi de çalışmalara katılıyor.

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