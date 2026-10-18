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Dünya Gazze’de 3 öğrenci hayatını kaybetti! Filistin Eğitim Bakanlığı’ndan uluslararası topluma çağrı
Dünya

Gazze’de 3 öğrenci hayatını kaybetti! Filistin Eğitim Bakanlığı’ndan uluslararası topluma çağrı

Yeniakit Publisher
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Gazze’de 3 öğrenci hayatını kaybetti! Filistin Eğitim Bakanlığı’ndan uluslararası topluma çağrı

Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail’in son 24 saat içinde Gazze’de 3 öğrenciyi öldürdüğünü duyurdu. Bakanlık, UNICEF ve uluslararası insan hakları örgütlerine çocukların korunması ve eğitim noktalarına güvenli ulaşımın sağlanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Gazze’de öğrencilerin eğitim hakkı ve can güvenliği bir kez daha ağır saldırıların gölgesinde kaldı. Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte Gazze'de 3 öğrenciyi öldürdüğünü belirterek, çocukların korunması için uluslararası eylem çağrısında bulundu.

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki öğrencilerin hayatını tehdit eden risklerin artış gösterdiği ifade edildi.

İsrail'in 3 öğrenciyi öldürdüğüne işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve uluslararası insan hakları örgütlerine çocuklara koruma sağlama, okullara ve eğitim noktalarına güven içinde ulaşmalarını garanti etme ve işlenen ihlalleri belgeleme çağrısı yapıldı.

 

Yerel basına göre, Filistinli çocuklardan ikisi İsrail askerlerinin açtığı ateş, biri de okuldan dönerken uğradığı hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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