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Ekonomi
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Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

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Giriş Tarihi:

Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), verilerine göre Türkiye'de en fazla boşanmanın olduğu ilçeler belli oldu. Zirvedeki il dikkat çekti.

#1
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

İLK İKİ İLÇE AYNI ŞEHİRDEN! 2025 yılında en fazla boşanmanın yaşandığı ilçeler sıralamasında ilk iki sırayı aynı şehirde bulunan ilçeler aldı. Listenin üst sıralarında yer alan ilçeler, boşanma sayılarıyla dikkat çekti.

#2
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

İŞTE BOŞANMA SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU İLÇELER!

#3
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

20) ÜSKÜDAR | İstanbul

#4
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

19) ETİMESGUT | Ankara

#5
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

18) ÜMRANİYE | İstanbul

#6
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

17) PENDİK | İstanbul

#7
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

16) KARŞIYAKA | İzmir

#8
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

15) KARABAĞLAR | İzmir

#9
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

14) BUCA | İzmir

#10
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

13) KÜÇÜKÇEKMECE | İstanbul

#11
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

12) MALTEPE | İstanbul

#12
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

11) KONAK | İzmir

#13
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

10) MAMAK | Ankara

#14
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

9) YENİMAHALLE | Ankara

#15
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

8) KEPEZ | Antalya

#16
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

7) OSMANGAZİ | Bursa

#17
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

6) ESENYURT | İstanbul

#18
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

5) SEYHAN | Adana

#19
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

4) KADIKÖY | İstanbul

#20
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

3) MURATPAŞA | Antalya

#21
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

2) KEÇİÖREN | Ankara

#22
Foto - Orada evlilik uzun sürmüyor: İşte en fazla boşanan ilçeler!

1) ÇANKAYA | Ankara/ derleyen: haber7

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