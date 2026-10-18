Sinan Burhan'dan flaş iddia! Ahmet Aras istifa etti, CHP'deki çöküş durdurulamıyor!
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CHP’li belediyelerdeki hizmet zafiyeti, usulsüzlükler ve koltuk kavgaları partiyi içten içe kemirmeye devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini açıklaması, CHP zihniyetinin yerel yönetimleri nasıl bir çıkmaza sürüklediğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini açıklasa da AK Parti'ye katılacağı iddiası konuşulmaya devam ediyor. Gazeteci Sinan Burhan tv100 ekranlarında dikkat çeken kulis bilgileri aktardı. Burhan’ın paylaştığı kulis bilgileri şöyle:
"AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'yi aradım. Kendisine Ahmet Aras'la ilgili ne düşündüğünü sordum. Bana bir fotoğraf gönderdi. O fotoğraf çok şey ifade ediyor. Bana az önce birlikte katıldıkları Vanlılar Gecesi'nden bir fotoğraf gönderdi.
'ELBETTE AK PARTİ'DE GÖRMEK İSTERİZ'
Kadem Mete, 'Sayın Ahmet Aras CHP'den istifa etti, bağımsız bir belediye başkanıdır. Ama Muğla için çok çalışan, gecesini gündüzünü Muğla için harcayan, dürüst, çalışkan bir belediye başkanımızdır. Elbette AK Parti'de görmeyi isteriz.' dedi."
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