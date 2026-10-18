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Gündem Sinan Burhan'dan flaş iddia! Ahmet Aras istifa etti, CHP'deki çöküş durdurulamıyor!
Gündem

Sinan Burhan'dan flaş iddia! Ahmet Aras istifa etti, CHP'deki çöküş durdurulamıyor!

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Sinan Burhan'dan flaş iddia! Ahmet Aras istifa etti, CHP'deki çöküş durdurulamıyor!

CHP’li belediyelerdeki hizmet zafiyeti, usulsüzlükler ve koltuk kavgaları partiyi içten içe kemirmeye devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini açıklaması, CHP zihniyetinin yerel yönetimleri nasıl bir çıkmaza sürüklediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam edeceğini açıklasa da AK Parti'ye katılacağı iddiası konuşulmaya devam ediyor. Gazeteci Sinan Burhan tv100 ekranlarında dikkat çeken kulis bilgileri aktardı. Burhan’ın paylaştığı kulis bilgileri şöyle:

"AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'yi aradım. Kendisine Ahmet Aras'la ilgili ne düşündüğünü sordum. Bana bir fotoğraf gönderdi. O fotoğraf çok şey ifade ediyor. Bana az önce birlikte katıldıkları Vanlılar Gecesi'nden bir fotoğraf gönderdi.

 

'ELBETTE AK PARTİ'DE GÖRMEK İSTERİZ'

Kadem Mete, 'Sayın Ahmet Aras CHP'den istifa etti, bağımsız bir belediye başkanıdır. Ama Muğla için çok çalışan, gecesini gündüzünü Muğla için harcayan, dürüst, çalışkan bir belediye başkanımızdır. Elbette AK Parti'de görmeyi isteriz.' dedi."

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Yorumlar

Hasan

Ben bu Muğlalıları anlamıyorum. Adam başka memleketten gelip Muğla dan milletvekili seçiliyor, Mete bey Muğlalı degilki, muğlada muğlalı adam mı yok. Ak parti takibi başka memleketliyi aday gösterdiğinden dolayı oyu azalıyor. Sizin fikriniz nedir merak ediyorum.
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