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Tekstilcilerin Rusya hamlesi

Dosso Dossi Fashion Show, yurt dışındaki fuar ağına Moskova'yı da dahil etti.

01 Eylül 2019 Pazar 12:35
Tekstilcilerin Rusya hamlesi

Dosso Dossi Holding'den yapılan açıklamaya göre, "Business Holiday" konsepti altında tekstil ve pazarlama organizasyonu gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, yurt dışındaki fuar ağına Moskova'yı da kattı.

Türkiye'de aralık ve haziran ayları olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilen organizasyonlarda Türk tekstil ürünlerini 30 ülkeden gelen hazır giyim alıcılarına pazarlayan Dosso Dossi Fashion Show, pazarlama ağını genişletiyor. Bakü ve Almatı'nın yanında Rusya'nın başkenti Moskova da yurt dışı fuar takvimine eklendi.  

Moskova Crowne Plaza'da 27-29 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show, Rusya ve bölge ülkelerinde etkili olan tekstil toptancılarının ilgisini çekti.

"RUSYA SEFERİMİZ BAŞKA ÜLKELERDE DE DEVAM EDECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hikmet Eraslan, Türkiye'ye gelemeyen tekstil alıcılarına ulaşmak için yurt dışı fuarına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: 

"Organizasyonumuz artık farklılıklarıyla da dikkatleri üzerine çekecek. Yılda iki kez Antalya’da yaptığımız şovumuz, artık yurt içinde haziranda Antalya'da, ocak ayında ise Bursa Uludağ'da olacak. Yurt dışında ise Azerbaycan Bakü ve Kazakistan Almatı'dan sonra Moskova'da da fuarlarımız düzenli olarak yapılacak. Kadın, erkek ve çocuk giyiminin yanı sıra ayakkabıyı da kapsayan toplam 70 ayrı Türk markasıyla çıktığımız Rusya seferimiz başka ülkelerde de devam edecek."  

5 BİN SADIK MÜŞTERİ 

Eraslan, şu ana kadar 28 ayrı organizasyon gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 5 bin kişiden oluşan sadık bir yabancı müşteri kitlesi oluşturduklarını aktararak, "200 ayrı şehirden gelen ve her biri ülkelerinde önemli tekstil toptancısı olan alıcılarımızla artık bir aile gibiyiz. Biz nereye gidersek bu 5 bin kişi bizimle gelmeye devam edecek. Antalya'dan sonra tekstil pazarlamanın ikinci adresi yapacağımız Bursa Uludağ'a gelmek için sabırsızlanıyorlar. Tabiri caizse 'dağ başına bile çıksak' 5 bin kişi bizimle birlikte olacak. Amacımız, bu sayıyı yurt dışı ataklarımızla 6 bine ulaştırmak." ifadelerini kullandı. 

"MÜŞTERİYİ BULUP GETİRECEĞİZ" 

Dosso Dossi Holding CEO'su Eraslan, Türkiye’deki fuarları dışında Moskova, Bakü ve Almatı fuarlarıyla alım heyetlerini geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Buralarda ilk kez temas ettiğimiz tekstil alıcılarını Türkiye'ye davet ediyoruz. Dosso Dossi Fashion Show'u duyan ancak nasıl ulaşacaklarını bilemeyen alıcılar, Türk markalarıyla birlikte bizleri karşısında görünce çok mutlu oluyor. Ağırlıklı olarak Rus coğrafyasının oluşturduğu 30 ülkede pazarlama ekiplerimiz sürekli saha çalışması yapıyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde amacımız, Made in Turkey etiketini çok daha geniş coğrafyaya taşımak, daha fazla kişiyi Türkiye'ye çekmek ve katma değeri yüksek Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlamak. Müşteri nerede olursa olsun ayağına kadar girip onu bulacağız."

KAYNAK: AA

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:35
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