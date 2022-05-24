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Dünya Teksas'ta ilkokula kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Teksas'ta ilkokula kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırı sonucu en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 23:49:00 - 2022-05-25 00:09:58
Teksas'ta ilkokula kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de bir ilkokuldakileri hedef alan silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Texas Valisi Greg Abbott 18 yaşındaki saldırganın da öldürüldüğünü söyledi.

Robb İlkokulu'ndaki saldırıda 14 öğrenci ile bir öğretmenin öldüğü bildiriliyor.

Saldırganın bir tabanca ve tüfek kullandığı kaydediliyor.

Vali Abbott saldırganın, yerli halktan bir genç olduğunu ve müdahale eden polis tarafından vurulduğunu söyledi.

Nisan ayında yapılan bir araştırma 2020 yılında Amerikalı çocukların ve gençlerin başlıca ölüm nedeni olarak silahla vurulmayı göstermişti.

ABD'li siviller 390 milyondan fazla silaha sahip.

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