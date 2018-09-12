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Teknosa’dan Memnuniyet Değişim Uygulaması

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, “Memnuniyet Değişim Uygulaması”nı başlattı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:59
Teknosa’dan Memnuniyet Değişim Uygulaması

Uygulama kapsamında, müşterilere belirlenen ürün gruplarında, kullanılmış ürünlerde de geçerli olmak üzere 30 gün içerisinde değişim fırsatı sunuluyor.

Memnuniyet Değişim Uygulaması’ndan faydalanmak isteyenler, bu haklarını bir defaya mahsus olarak tüm Teknosa mağazalarından gerçekleştirebilecek. Uygulama, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, kişisel bakım ürünleri, büyük beyaz eşya ürünleri, sarf malzemeleri, servis tarafından kurulumu yapılmış TV’ler, sim kart takılan ve Wi-Fi bağlantısı ile kullanıcı tanımlaması yapılan cep telefonları, notebook ve tabletler hariç tüm ürün gruplarında geçerli olacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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