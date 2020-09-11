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Ekonomi Teknosa'dan "Dersler Başladıysa" kampanyası ile yüzde 40'a varan indirim
Ekonomi

Teknosa'dan "Dersler Başladıysa" kampanyası ile yüzde 40'a varan indirim

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:03:38 -
Teknosa'dan "Dersler Başladıysa" kampanyası ile yüzde 40'a varan indirim

İSTANBUL (AA) - Teknosa, öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecine eksiksiz hazırlanması için "Dersler Başladıysa" kampanyası düzenliyor.

tekonosa'dan yapılan açıklamaya göre, 11-14 Eylül tarihleri arasında geçerli kampanya ile öğrencilerin ve ebeveynlerin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı teknoloji ürünlerinden aksesuarlara kadar birçok ürün kategorisinde yüzde 40'a varan indirimler uygulanacak.

Teknosa mağazaları ve "Teknosa.com'da" geçerli "Dersler Başladıysa" kampanyasıyla; notebook, tablet, kulaklık ve notebook çantalarına kadar birçok farklı kategorideki ürün yüzde 40'a varan indirimle satılacak.


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