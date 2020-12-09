Teknosa Genel Müdürü Gürcan: "Pandemide notebook ve robotik süpürge pazarı müthiş büyüdü"

İSTANBUL (AA) - Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, pandemi döneminde notebook ve robotik süpürge pazarlarında çok önemli büyüme kaydedildiğini bildirdi.

Gayrimenkul sektörüne yön veren tüm paydaşlar ile sektörün üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği, deneyim ve yeni trendlerin paylaşıldığı RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması'nın dördüncüsü online olarak devam ediyor.

Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen "Yeni Dönemde İş Hayatı, Çalışma Düzeni" başlıklı panelde konuşan Teknosa Genel Müdürü Gürcan, 2-3 yıl öncesinde insan kaynaklarının kendisine "çalışanların esnek ve uzaktan çalışma talebi olduğuna" dair görüş bildirdiğini, Teknosa'da 3 yıldır haftanın bir günü uzaktan, her günü de esnek çalışma uygulaması bulunduğunu anlattı.

Y ve Z kuşağında bunun çok önemli bir memnuniyet ve bağlılık sağladığını ifade eden Gürcan, ne kadar olursa olsun bir araya gelmenin, beraber bir baklava yemenin çok farklı olduğunu söyledi.

Gürcan, bu dönemde teknolojiyle ilgili şirketlerin değerlerinin çok çalıştığını, bu vesileyle teknolojinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Bu dönemde teknoloji harcamalarının nasıl geliştiğine dair soru üzerine Gürcan, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır Türkiye pazarında cep telefonları hızla büyüyen bir kategoriydi. Nüfusumuzun genç olması, sosyal medyaya meraklı olmamız gibi dünyaya benzer nedenlerle cep telefonları çok hızlı büyüyordu. Ancak geçen seneden beri özellikle işletim sistemlerinin de değişmesiyle dizüstü bilgisayar satışlarında bir artış başlamıştı. Gerçek bilgiye ulaşma, araştırma yapma, kaliteli çalışma için notebook'lara ihtiyacımız var. Geçen yıl başlayan hareketlilik sonrası yılın ilk 9 ayında notebook pazarı yüzde 114 büyüdü. Müthiş bir büyüme kaydetti."





- "Robotik süpürge pazarı müthiş büyüdü"





Bülent Gürcan, evde çalışan kadına ve erkeğe, derse giren çocuğa notebook ve tablet lazım olduğunu, evde oturulan dönemden keyif almak için büyük ekran televizyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Cep telefonunun çok önemli cihaz olduğunu ancak bilgisayarın yerini doldurmadığının görüldüğünü aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde özellikle evde kişisel bakım ürün satışlarında önemli bir artış oldu. Özellikle kuaförlerin kapalı olduğu dönemde... Evlere temizlikçi personelin gelememesi nedeniyle elektrikli süpürge satışlarında artış oldu. Hatta bizim çok önemli bir oyuncu olduğumuz robotik süpürge satışları çok arttı. Orada pazar müthiş büyüdü.

Teknolojinin tadını aldık. Bundan sonra da uzak kalacağımızı düşünmüyorum."





- "İnsanlar iş hayatında en çok arkadaşlarını özledi"





Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC) Dünya Başkanı ve Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) İK Dijitalizasyon Temsilcisi Rıza Kadılar da dijital olarak iş birliğinin öğrenilmesi gerektiğini, değişimin başladığını ancak henüz eksikliklerin de bulunduğunu söyledi.

Dünyada 100 yıl önce bugünkünden çok daha beter bir pandemi yaşandığını hatırlatan Kadılar, "O kadar da abartmayalım. Adapte olup yola devam edeceğiz. Esas konu verimlilik ve insan doğası... Anketlerde, 'İş hayatında neyi özlediniz?' diye soruyorlar. İnsanlar 'İş arkadaşlarımı' diye cevap veriyor." ifadelerini kullandı.





- "Çalışma ortamlarında havalandırma ve temassız teknolojiler öne çıkacak"





Han Spaces Üst Yöneticisi (CEO) Gizem Burteçin ise salgın başladıktan sonra aradan geçen 9 ayda esnek çalışmanın faydalarının görüldüğünü, bundan sonra eskiye dönüşün zor olacağını söyledi.

Teknoloji ve esnek çalışmanın kazanımlarına rağmen insanların bir arada olmasının çok önemli olduğunu dile getiren Burteçin, "Yeni dönemde hibrit çalışma modellerinin ön plana çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

Burteçin, yeni dönemde plazaların boş kalacağına dair bir yorum üzerine, "Araştırmalarımızda, çalışanların bu dönemde dikey plazalardan korktuğu öne çıkıyor. Ancak biz bu veriyi plazaların boşalacağı şeklinde yorumlamıyoruz. Akıllı ve ruhu olan plazalar hiçbir zaman boşalmaz. Zaten deprem gerçeği vardı. Buna havalandırma, asansör, temassız teknolojilerle ilgili hassasiyetler ekleniyor." diye konuştu.

Yeni dönemde esnek çalışma ve paylaşıma müsait ofislerin ön plana çıkacağını vurgulayan Burteçin, şirketlerin öngörülemeyen ortamda esnek ofislere yöneleceğini söyledi.