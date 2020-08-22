Teknosa telefondan elektrikli ev eşyasına kadar pek çok ürünü müşteriyle buluşturan mağaza zinciridir. Türkiye genelinde 81 ilde mağazalarıyla müşterilerine hizmet veren Teknosa online mağazasıyla da pek çok avantaj sağlıyor. İnternet üzerinden Teknosa’dan alışveriş yapacak olanlar Teknosa online alışveriş nasıl yapılır? Peki, Teknosa kaç taksit yapıyor?

Teknosa kimin? | Teknosa sahibi

Teknosa 2000 yılında Sabancı Holding bünyesinde kuruldu. Türkiye’nin dört bir yanında mağazası bulunan Teknosa ayrıca müşterilerine internet üzerinden de hizmet veriyor.

Teknosa alışveriş nasıl yapılır? | Teknosa nasıl sipariş verilir?

Teknosa’dan alışveriş yapmak için öncelikle teknosa.com anasayfasına giriş yapmalısınız. Beğendiğiniz ürünlerini üzerine tıklayarak ürün özelliklerini, fiyatlarını ve taksit seçeneklerini öğrenebilirsiniz. Ardından almak istediğiniz ürünü sepete atmanız gerekiyor. Sepete gittikten sonra ise alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Teknosa nasıl üye olunur?

Teknosa’nın avantajlarından yararlanabilmek, kampanyalarından haberdar olabilmek için siteye üye olmanız gerekiyor. Anasayfaya giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst köşesinde üye ol kısmı bulunuyor. Gerekli bilgileri doldurarak siteye üye olabilirsiniz.

Teknosa kaç taksit yapıyor?

Teknosa online alışveriş sırasında müşterilerine kredi kartı, havale ve alışveriş kredisi ile ödeme yapma kolaylığı sağlıyor. Kredi kartına taksit sayısı ise Teknosa’nın anlaşmalı olduğu bankalara göre değişiklik gösteriyor.

Teknosa şifremi unuttum

Teknosa şifrenizi unutmanız durumunda yeni bir şifre oluşturmanız mümkün. Bunun için giriş kısmına tıklayıp şifremi unuttum butonuna tıklayarak yeni şifrenizi oluşturmak için adımları takip edebilirsiniz.

Teknosa iade var mı? | Teknosa değişim nasıl yapılır?

Teknosa hem mağazalarında hem de online mağazasında iade ve değişim kolaylığı sağlıyor. Mağazadan satın aldığınız ürünlerle ilgili işlemleri faturanızla en yakın mağazadan yapabilirsiniz. Online siteden yaptığınız alışveriş içinse “teknosa.com/garanti-iade” sayfasına göz atabilirsiniz.

Teknosa cep telefonu kaç taksit?

Teknosa’dan alışveriş yapanlara alışveriş kredisi kolaylığı sağlanıyor. Bu işlem için sepeti onaylama sırasında size belirtilen adımları takip etmeniz gerekiyor. 3500 lira üzeri telefon alışverişinde 3 taksit, 3500 lira altı telefonlarda ise 12 taksit seçeneklerini uygulanabiliyor.

Teknosa kargo ücreti var mı?

Online alışveriş yapanlar sık sık “kargo ücreti ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor. Teknosa’dan yapacağınız alışveriş 100 lira ve üzerinde ise kargo ücreti ödemeniz gerekmiyor.

Teknosa kargo kaç günde gelir?

Teknosa’dan verdiğiniz siparişler genellikle 3-5 iş günü içerisinde kargoya teslim ediliyor. Ancak bu süreç üründe ürüne değişiklik gösterebiliyor. Satın alma işlemi sırasında bu konuda da bilgi veriliyor.

Teknosa sipariş takibi

Teknosa’dan verdiğiniz siparişleri kolaylıkla takip edebilirsiniz. teknosa.com’a girdiğinizde sağ üst kısımda yer alan siparişlerim bölümünden inceleyebilirsiniz.

Teknosa telefon ile satış

Teknosa müşterilerine telefonla satış kolaylığı da sağlıyor. Teknosa’dan telefonla ürün almak için 0850 222 55 99 nolu numarayı aramanız gerekiyor.

Teknosa iletişim

Teknosa’dan aldığınız ürünlerle ilgili bilgi alabilmek için 0850 222 55 99 numaralı telefonu arayabilirsiniz.