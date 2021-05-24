Teknopark İstanbul ülkemiz için önemli bir değer

Teknopark İstanbul’dan övgüyle söz eden Pakdemirli, “3 yıldır kesintisiz büyüyen tarım alanında farklı desteklerin ve uygulamaların hayata geçirilebileceğini ortaya koyan bu mekânın ülkemiz için önemli bir değer olduğunu düşünüyorum” dedi.

Stratejik çalışmalar yapılıyor

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan da Tarım 5.0 vizyonunu hayata geçirmesi için stratejik çalışmalar yürüten şirketlere ve girişimcilere ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Yerebakan, şöyle konuştu: “Tarımda yenilenmeyi, otomasyonu ve en önemlisi sürdürülebilir yüksek verimliliği mümkün kılan şirketlerimiz ülkemizin gücüne güç katıyor. Teknopark İstanbul olarak kamu-sanayi-üniversite iş birliklerinin tarım alanında da bizi önemli bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Tarım teknolojilerinde koyduğumuz hedefleri şirketlerimizin, girişimcilerimizin katkılarıyla yakalayacağımız ortada. Tüm şirketlerimize ülkemizin kalkınması için sundukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Teknopark İstanbul olarak yüksek teknoloji girişimciliğini ve Ar-Ge’yi desteklemeye devam edeceğiz.”