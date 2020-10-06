  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi
Aktüel

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:02:20 -
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim açıkladı! Kanada'nın ambargosuna karşı Türkiye'nin alternatifleri neler?
Gündem

Uzman isim açıkladı! Kanada'nın ambargosuna karşı Türkiye'nin alternatifleri neler?

Kanada’nın Türkiye’ye ambargo uygulaması Türk SİHA’larında kullanılan Kanada menşeili kamera sisteminin alternatifleri neler olabilir sorusu..
Telsiz kayıtları ortaya çıktı!
Dünya

Telsiz kayıtları ortaya çıktı!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları için paralı askerler ile Irak ve Suriye'den terörist getirdiği, telsiz konuşmalarında ortaya ..
Esed’in hadsizliğine Rusya’dan cevap! ‘Baş kişi Erdoğan’dır’ demişti
Dünya

Esed’in hadsizliğine Rusya’dan cevap! ‘Baş kişi Erdoğan’dır’ demişti

Katil Esed’in Türkiye Dağlık Karabağ'da Suriye'den teröristleri kullanıyor' açıklaması sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan açıklama g..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay