Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda

TBMM (AA) - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif'in, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonundaki görüşmeleri başladı.



Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

İmza sahibi olarak teklif üzerinde söz alan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, emek yoğun ekonomiden, bilgi ve teknoloji yoğun ekonomiye geçişin en önemli parametrelerinden birinin de teknoloji geliştirme bölgeleri, yani teknoparklar olduğunu söyledi.

Köktaş, teknoloji geliştirme bölgelerinin 2001'de yasal zemine kavuştuğunu, bu yıldan itibaren 85 teknoloji geliştirme bölgesinin kurulduğunu anımsattı. Bunların 71'inin faal, diğerlerinin de yapımlarının tamamlanma aşamasında olduğunu anlatan Köktaş, 2020 itibarıyla teknokentlerde AR-GE çalışması yürüten firma sayısının 6 bin 5'e ulaştığını kaydetti. Buralarda yaklaşık 60 bin personelin istihdam edildiğini dile getiren Köktaş, tamamlanan AR-GE projesinin 37 bin 363, hala yürütülen proje sayısının da 10 bin 219 olduğunu belirtti.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde 322 yabancı veya yabancı ortaklı firma bulunduğunu, 1200'den fazla patent tescil edildiğini, başvuru süreci devam eden patent sayısının da 2 bin 700'ü geçtiğini anlatan Köktaş, kanun teklifi hakkında da bilgi verdi.

"Bu kanun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri Kurumu olmak üzere üç kurumun koordinasyonunda yürütülen bir çalışmadır." diyen Köktaş, teklifle teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmasına karar verilen, değerlendirme kurulunda teknoloji konusunda faaliyet gösteren yetkin kurum, kuruluş sayılarının arttırıldığını kaydetti.

Köktaş, AR-GE, yenilik ekosisteminin önemli aktörlerinden olan teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin bünyelerinde yer alan kuluçka merkezlerinin, Bakanlıkça belirlenecek şartlar çerçevesinde bölge dışında da açabilmelerine imkan tanındığını ve bu şartlar çerçevesinde girişimcilerin destek, teşvik ve muafiyetlerden yararlandırılmasının amaçlandığını söyledi.

Girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ilgili idareden alınması gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerince verilmesiyle girişimcilere önemli kolaylıklar sağlandığını vurgulayan Köktaş, sermaye fonlarının, özel sektörün ayıracağı kaynaklarla kurulması ve güçlendirilmesinin de amaçlandığını dile getirdi.

Teklifin, AR-GE binası, atölye ve buralardaki ekipmanlara yönelik de destek sağladığını, girişimcilerin de destekleneceğini ifade eden Köktaş, "Teklifle gerçekleşecek desteklerin, teşvik ve muafiyetlerin süresinin uzatılarak üreten, istihdam oluşturan, yüksek katma değerli ürünlerin payının arttırılacağı, AR-GE ve yüksek teknoloji yatırımlarına büyük destekler vererek teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir ülke olunması hedeflenmektedir." diye konuştu.

- "Yatırım ortamını iyileştirecek"

Köktaş, teklifin amaçlarından birinin de yatırım ortamının iyileştirilmesi olduğuna işaret ederek bu durumun toplumun bütün kesimleriyle ilgili olduğunu vurguladı. Teklifle Türkiye'de iş yapma kolaylığının arttırılmasının hedeflendiğini anlatan Köktaş, hem ülkede bulunan veya ülkeye gelecek yatırımcıların hem de yerli firmaların bürokratik süreçlerde daha hızlı ve etkin yol almalarının amaçlandığını dile getirdi.

Köktaş, teklifle imza sirkülerinin kamu kurumlarınca talep edilmeyerek bunun yerine MERSİS kayıtlarının esas alınacağını, elektronik ortamda şirket kuruluşuna ilişkin mevzuat altyapısının oluşturulacağını bildirdi.

Teklifle elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının nitelikli elektronik sertifika verdiği kişilerin kimlik bilgilerinin, kimlik kartıyla uzaktan, güvenilir biçimde tespiti halinde nitelikli sertifikanın kimlik kartına yüklenebileceğinin düzenlendiğini dile getiren Köktaş, internet sitesi kimlik doğrulama sertifikası ve sertifikaların usul, esaslarının da düzenlendiğini söyledi. Köktaş, "Bu teklif, ülkemizde ihtiyaçtan doğan yatırım ortamlarının iyileştirilmesi, yatırımcılara kolaylık sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Yasalaştığında AR-GE ve inovasyonun hız kazanacağına, yatırımın önünün açılacağına inanıyoruz." dedi.