Teknoloji firmalarına ‘İhtisas Serbest Bölgeleri’ daveti

Kabule başlandı

Pekcan, ihtisas serbest bölgelerine ilişkin yasal altyapı hazırlama çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Yeni yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde yer almak isteyen firmaların kabulüne başlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı kapsamında start verilen İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi’nin ivmelendirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Pekcan, bu kapsamda imalat, yazılım ve bilişim sektörlerinin küme mantığıyla bir araya getirilerek iş birliği olanaklarının artırılmasının; firmaların küresel ticaretten çok daha fazla pay almalarının sağlanmasının planlandığını kaydetti.

Yasal düzenlemeler yapıldı

Pekcan, İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi’nin hayata geçirilmesi amacıyla kritik düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar’ın 9 Haziran’da yürürlüğe girdiğini anımsatan Pekcan, şu bilgileri verdi: “Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek sektörlerde ihracat eksenli faaliyet gösterecek firmalara istihdam ve kira desteği sağlanmasının; bu bölgeleri kuracak ana şirketlere taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarı için kâr payı yardımında bulunulmasına imkân tanındı. Söz konusu karar, 1985 yılından bu yana hayatımızda olan ülkemiz serbest bölgeciliğine de inovatif bir vizyon kazandırdı. İkinci olarak, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Kararla ihtisas serbest bölgelerinde yazılım ve bilişim sektörlerinde yapılacak yatırımlara öncelik verildi. Yatırımcılara finansman desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlandı.”

Şartlar belirlendi

Pekcan, son olarak İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar’ın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgenin 9 Eylül›de yayımlandığına işaret etti. Böylece ihtisas serbest bölgelerinde yapılabilecek faaliyetlerin, ruhsat müracaatında bulunma şartlarının, karar kapsamı desteklerden yararlanma koşullarının düzenlendiğini ifade et