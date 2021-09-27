Teknoloji festivalini görmezden gelen 64'lük Cumhuriyet yazarı 'mezarlık bidonu'na tav oldu! Öve öve bitiremedi

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Teknoloji yarışlarına dünyadan bile katılım alan Türkiye'nin gururu TEKNOFEST ile ilgili tek kelime etmeyen 64 yaşındaki Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli, daha önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun musluk açılışı töreninde olduğu gibi, bu kez bir bidona tav oldu.

Küçük işlerle, yapılmayan asıl hizmetlerin üzeri örtülüyor

Önemli hizmetlerin askıya alındığı ancak küçük icraatlerle şov yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi, AK Parti'nin icraatlerine çökmenin dışında yeni 'hizmetler' de yapıyor.

İmamoğlu'nun bu 'hizmetleri' asıl yapılması gereken fakat yapılmayan hizmetlerin üzerini örtmek için kullanılması dikkat çekerken yandaş gazeteciler de 'yalakalık'ta boş durmuyor.

'Mezarlık bidonu' hizmetini öve öve bitiremedi

CHP'li İBB'nin mezarlıkların sulanması için bıraktığı bidonları öve öve bitiremeyen Arapkirli, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

"TEŞEKKÜRLER İBB…

Ya evden götürürüz kabımızı, ya da mezarlar arasında dolaşan “sucu çocuklar” sağlar bu hizmeti. Onlar da bayramlar harici yoktur.

İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu. Basit ama, önemli bir hizmet.

Ölmüşlerinin ruhu şad olsun.

Teşekkürler"

Teknofest'i görmedi, tersten oynatılmış video ile algı operasyonu yaptı

Öte yandan Zafer Arapkirli, siyasetüstü bir etkinlik olan TEKNOFEST'i görmezlikten geldi. Görmezlikten gelmenin yanında bir algı operasyonu yapmayı da ihmal etmedi.

Arapkirli, TEKNOFEST'te Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın elini havaya kaldıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görüntüsünün montajlandığı bir video paylaştı. Erdoğan'ın Sancar'ın gerçekte gerçekte kaldırdığı elini, montajlanmış görüntüde tersten oynatıldığı için indirdiği görülürken, Arapkirli başta olmak üzere muhalif isimler ve FETÖ'cüler o anları gerçekmiş gibi paylaştı.

Yalanları ortaya çıkan Arapkirligiller, paylaşımlarını kaldırmak zorunda kaldı.