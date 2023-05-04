TEKNOFEST’te gururlandıran proje! Bu habere bakıp bakıp utan Emin Çapa

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Fen Bilimleri Öğretmeni Samet Cengiz ve 6’ncı sınıf öğrencisi Duru Dağıstanlı’nın omurilik felci geçirmiş bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladığı projesi, TEKNOFEST Engelsiz Yaşam Kategorisi’nde 26 bin proje arasından Türkiye birinciliği elde etti. Gururlandıran proje, akıllara TEKNOFEST için 'panayır bu panayır' ifadelerini kullanan Emin Çapa'yı getirdi.

İstanbul Atatürk Havalimanında 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında 6.sı düzenlenen ve gençleri yenilikçi fikirler oluşturmaya teşvik etmek ve bu sayede önemli fikirler ile Türkiye’yi geleceğe hazırlamak amacıyla birçok alan ve kategoride düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Yozgatlı öğretmen ve öğrencisi Türkiye birincisi oldu. Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Fen Bilimleri Öğretmeni Samet Cengiz ve 6’ncı sınıf öğrencisi Duru Dağıstanlı, omurilik felci geçirmiş ve yaşamlarına yatalak olarak devam eden bireylerin özgürce dışarıya çıkmalarını sağlamak amacıyla tekerlekli sandalye ve kask tasarladı. Prototipi yapılan cihaz ile TEKNOFEST’e katılan Cengiz ve Dağıstanlı, Engelsiz Yaşam Kategorisi’nde Türkiye birinciliğini elde etti.

Yarışmaya katılım sağlayarak büyük başarı elde eden ve Türkiye Birincisi olan Duru Dağıstanlı ve öğretmeni Samet Cengiz’i Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

"Omurilik felci geçiren bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak istedim"

Yapmış oldukları proje hakkında Kaymakam Recep Aydın’a bilgi veren Duru Dağıstanlı, “Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezi 6. Sınıf öğrencisiyim. Ben projemde omurilik felci geçirmiş bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeyi maksatladım. Omurilik felci geçirmiş olan bireyler yalnızca başlarını hareket ettirebilen ve boyundan aşağısı felç olan bireyler. Bu nedenle yaşamlarına yatalak olarak devam ediyorlar. Ancak onların da özgürce dışarıya çıkmalarını sağlamak için bu şekilde bir tekerlekli sandalye tasarladım. Projem kask ve tekerlekli sandalyeden oluşmaktadır. Birey kaskı başına taktığında baş hareketlerine göre sensörler vasıtasıyla sandalyeyi istediği yöne hareket ettiriyor. Bizim belirlediğimiz mesafe sensörleri sayesinde ileri ve geri hareket kabiliyeti sağlıyor ve durmasını sağlıyor. Birey sandalye üzerinde bayılır, bilincini kayıp ederse ya da uyursa araç bunu fazla eğim olacağı için sensörler sayesinde algılıyor ve duruyor” dedi.

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Güneş enerjisi ile de şarj oluyor

Projesinin 26 bin proje arasından önce ilk 100 proje arasına kaldığını da söyleyen Dağıstanlı, “Üzerinde çalışmış olduğum bir proje idi. Daha sonrasında TEKNOFEST’te başvurduk. İki adet rapor sürecinden geçerek İstanbul’a davet edildim. 26 bin proje arasında yüz proje seçilmişti. Benim kategorimde 32 proje arasından birinci seçilerek tekrardan okulumuza döndük. Güneş enerjisi ve kablosuz şarj ile de şarj olabiliyor. Güneş enerjisini iki adet güneş paneli ile sağladım. Panellerimiz güneş enerjisinin olduğu saatlerde açık. Güneş enerjisinin düşük olduğu zamanlarda ise kapalı duruyor. Bu sayede güneşin veriminden en iyi şekilde faydalanmış oluyoruz hem de sağdaki ve soldaki engellere çarpmayı en aza indirmiş oluyoruz. Kablosuz şarj istasyonlarımız sayesinde aracım kablosuz olarak da şarj olabiliyor. Şarj istasyonları hastanelere AVM’lere ve engelli bireyler için düzenlenmiş istasyonlara yerleştirilirse engelli birey rahatlıkla aracını şarj edebilir. Dengeleyici koltuk sistemi sayesinde koltuğun düz kalmasını sağlıyor. Tamamıyla baş hareketlerine bağlı olarak çalışıyor” şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz"

Fen Bilimleri Öğretmeni Samet Cengiz de yürüttükleri çalışma hakkında şunları söyledi:

“Bilim Sanat Merkezimizde öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek için öğrenme ortamlarını dizayn etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın günlük hayatta var olan problemlere kayıtsız kalmaktansa o problemlere çözüm önerisi üretecek düzeyde proje geliştirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz.”

"İnşallah insanlara faydalı olur"

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın ise başarılarından dolayı Cengiz ve Dağıstanlı’yı tebrik ederek, “TEKNOFEST gibi bir yarışmada 26 bin proje arasından ilçemizin ve ilimizin projesi gerçekten gurur verici. Öncelikle hocamıza ve kızımıza tebriklerimizi iletiyor, başarılarının devamını diliyorum. İnsanlara faydalı işler yapmak lazım. İnsanlar için hocamız ve kızımız çok faydalı bir buluş yaptılar. İnşallah bu aşamadan sonra patent ve seri üretim ve nihayetinde de insanlara faydalı olduğunu gördüğümüz zaman çok daha mutlu olacağız. Bizim de her zaman bu tip projeleri desteklememiz gerekiyor. Bu buluşun patent alımı ve üretim aşamasına geleceği günleri heyecanla bekliyorum. İnşallah o günleri de hep birlikte görmüş oluruz. İlimiz ve ilçemiz adına emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.