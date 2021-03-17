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Teknoloji TEKNOFEST başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TEKNOFEST ne zaman nerede yapılacak?
Teknoloji

TEKNOFEST başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TEKNOFEST ne zaman nerede yapılacak?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 (TEKNOFEST 2021) için başvuru süresini 15 Mart'ta başladı. Peki, TEKNOFEST başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TEKNOFEST ne zaman nerede yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:47:00 -
TEKNOFEST başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TEKNOFEST ne zaman nerede yapılacak?

TEKNOFEST başvurusu yapanlar başvuru sonuçları için gün sayıyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmalarında başvurular sona erdi. Her yıl katlanarak büyüyen bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Teknoloji Yarışmalarında bu yıl düzenlenecek 35 farklı teknoloji yarışmasında 39.684 takım başvurusu alındı.

TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen yarışmalara en çok başvuru 13 bin 819 takım ile İstanbul'dan yapıldı.

TEKNOFEST başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirilen yarışmalar ile teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini ve ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı hedefleyen TEKNOFEST bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlayacak. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için teknofest.org/yarismalar.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

TEKNOFEST 2021 ne zaman?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

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