Teknik direktörle yollar ayrıldı
Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de ayrılık kararı geldi.
Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yolların ayrıldığı bildirildi.
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Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de ayrılık kararı geldi.
Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yolların ayrıldığı bildirildi.
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