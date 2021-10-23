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Spor Teknik direktörle yollar ayrıldı
Spor

Teknik direktörle yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 22:42:00 -
Teknik direktörle yollar ayrıldı

Süper Lig'de ayrılık kararı geldi.

Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan ile yolların ayrıldığı bildirildi.

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