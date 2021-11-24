Teknik Direktör Fatih Terim'e tarihi ceza

Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in alacağı muhtemel cezalar ortaya çıktı.

Türkiye'nin merakla beklediği derbi bitti ama yankıları devam ediyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Fatih Terim, derbi sonrası PFDK'ya sevk edildi.

Başkan Burak Elmas'ın basın toplantısındaki ağır sözleri ise 'Hakaret' olarak değerlendirildi. Disiplin Talimatı'nın hükümlerine göre bunun karşılığı 30 ile 60 gün hak mahrumiyeti cezası olarak gösterildi.

'Talimatlara aykırı hareket' ve 'sportmenliğe aykırı hareket'ten sevki yapılan başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, ayrıca 'Hakem soyunma odası koridorundaki Sportmenliğe Aykırı Hareketi' nedeniyle de Disiplin'e gönderildi.

Teknik direktör Fatih Terim ise 'hakaret' ve 'tedbire uymaması' nedeniyle ağır bir cezayla karşı karşıya kalacak.

Özellikle tedbire uymamanın cezası 4 ile 12 maç arasında bulunuyor. Hakaret suçunda ise görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veriliyor.

Milliyet'in haberine göre; PFDK'ya sevk edilen Terim'in en alt sınırdan ceza alması durumunda 9, en üst sınırdan ceza alması durumunda ise 24 maç ceza alma söz konusu...

Galatasaray Spor Kulübü'nün verilecek cezalara göre konuyu Tahkim Kurulu'na taşıyıp taşımayacağı ise henüz bilinmiyor.