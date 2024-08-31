Tekmenin cezası artıyor! Muslera'dan kaptanlıkta gidebilir

Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Bugün (Cumartesi) saat 21.45’te Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ekol TV Spor Müdürü Onur Yıldız, Okan Buruk’un Fernando Muslera’ya Young Boys maçında yaptığı hareketten dolayı ceza verebileceği ifade etti.

"KAPTANLIK ARTIK MUSLERA'DA OLMAYABİLİR"

Muslera’nın kaptanlığının alınabileceğini belirten Yıldız açıklamasında, "Fernando Muslera'yla ilgili ilginç gelişmeler var. Okan Buruk'un Muslera'nın kaptanlığını alacağı söyleniyor. Transfer tahtası kapandıktan sonra kaptanlık artık Muslera'da olmayabilir. Kulağımıza böyle bilgi geldi. Hocaya da basın toplantısında sorulacaktır. Ne basında ne de sosyal medyadan özür açıklamasında da bulunmadı" ifadelerini kullandı.