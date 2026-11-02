  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İslam düşmanlığı sınav binasına kadar sıçradı! Kocaeli'de din görevlisi adayına skandal takke engeli! Üç ayrı anket aynı tabloyu işaret etti! Emekli ve memurun ocak zammı ne olacak? Yunan basını: Atina ve Moskova Türkiye karşıtı ittifak kurdu Küresel zorba Trump’tan İran'a yeni saldırı sinyali! ‘10 dakikada halledebiliriz’ diyerek iki hedef gösterdi Fırtına yoluna devam ediyor! Ne var ne yok silindi: CHP arşivinde Özgür Özel temizliği Mehmet Uçum’dan yeni anayasa tartışmalarına nokta: Darbecilerin anayasası ilga edilebilir! TBMM yeni anayasa yapma yetkisine sahip Bakan Kurum’dan dikkat çeken paylaşım! COP31 klibi üzerinden iklim krizini işte böyle anlattı ABD’yi sallayan iddia! Trump seçim netleşmeden bakın ne yapacak Ahmet Hakan telefona bakmadı: Mustafa Sarıgül’den kaçan kaçana!
Dünya Husiler saldırmaya devam ediyor! Hedefleri Taiz şehri
Dünya

Husiler saldırmaya devam ediyor! Hedefleri Taiz şehri

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Husiler saldırmaya devam ediyor! Hedefleri Taiz şehri

Yemen İçişleri Bakanlığı, Husilerin Taiz’de bir eve düzenlediği İHA saldırısında bir kadın ile bir çocuğun öldüğünü, bir kadının yaralandığını açıkladı. Bölgede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar da sürüyor.

Yemen’in Taiz kentinde bir evin hedef alındığı saldırı, sivillerin ölümüne ve çevredeki yapılarda hasara yol açtı. İçişleri Bakanlığı, kentin batısındaki eski havaalanı bölgesinde bulunan Tebeddüd semtine yönelik saldırının İran destekli Husiler tarafından insansız hava aracıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre saldırıda bir kadın ve bir çocuk yaşamını yitirdi, bir kadın yaralandı. Hedef alınan evin yanı sıra çevredeki evler de zarar gördü.

Öte yandan Taiz'de orduya bağlı birliklerden yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Kahlan Bisabr cephesinde Husilerle şiddetli çatışmaya girdiği, Taiz'in güneyinde Husilere ait 2 İHA'nın düşürüldüğü, El-Muhaf Kalesi ve Misrah ilçesindeki Husi mevzilerine hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Taiz'in güneyindeki Berdad Sabr bölgesinde yer alan Ankabe Vadisi'nde Husilere ait "BMP" tipi askeri aracın hedef alındığı aktarıldı.

Hükümete bağlı Amalika Güçleri ise El-Mudaribe cephesinde Husilere ait bir askeri aracı imha ettiklerini ve araçta bulunanların öldüğünü duyurdu, ancak ölü sayısına dair bilgi vermedi.

Orduya bağlı birlikler, Lahic Valiliğine bağlı El-Mekatıra cephesinde de Husilerle çatışma çıktığını açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansı ise Hudeyde vilayetine bağlı Bacil ilçesinde bir petrol istasyonuna düzenlenen hava saldırılarında 3 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Husiler saldırılara devam ediyor! Yemen hükümeti uyardı
Husiler saldırılara devam ediyor! Yemen hükümeti uyardı

Dünya

Husiler saldırılara devam ediyor! Yemen hükümeti uyardı

Husilerin vurduğu Suudi Arabistan'dan bürokrasi çağrısı
Husilerin vurduğu Suudi Arabistan'dan bürokrasi çağrısı

Dünya

Husilerin vurduğu Suudi Arabistan'dan bürokrasi çağrısı

Husilerin 2 yılı aşkın süredir alıkoyduğu Yemenli BM personeli gözaltında öldü
Husilerin 2 yılı aşkın süredir alıkoyduğu Yemenli BM personeli gözaltında öldü

Dünya

Husilerin 2 yılı aşkın süredir alıkoyduğu Yemenli BM personeli gözaltında öldü

Yemen cephesi alev alev! 24 saatte 1119 saldırı: 427 Husi etkisiz hale getirildi
Yemen cephesi alev alev! 24 saatte 1119 saldırı: 427 Husi etkisiz hale getirildi

Dünya

Yemen cephesi alev alev! 24 saatte 1119 saldırı: 427 Husi etkisiz hale getirildi

Arap Koalisyonu duyurdu: Husilerin "hayati kaynaklarını" hedef aldık
Arap Koalisyonu duyurdu: Husilerin "hayati kaynaklarını" hedef aldık

Dünya

Arap Koalisyonu duyurdu: Husilerin "hayati kaynaklarını" hedef aldık

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23