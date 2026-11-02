Husiler saldırmaya devam ediyor! Hedefleri Taiz şehri

Yemen’in Taiz kentinde bir evin hedef alındığı saldırı, sivillerin ölümüne ve çevredeki yapılarda hasara yol açtı. İçişleri Bakanlığı, kentin batısındaki eski havaalanı bölgesinde bulunan Tebeddüd semtine yönelik saldırının İran destekli Husiler tarafından insansız hava aracıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre saldırıda bir kadın ve bir çocuk yaşamını yitirdi, bir kadın yaralandı. Hedef alınan evin yanı sıra çevredeki evler de zarar gördü.

Öte yandan Taiz'de orduya bağlı birliklerden yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Kahlan Bisabr cephesinde Husilerle şiddetli çatışmaya girdiği, Taiz'in güneyinde Husilere ait 2 İHA'nın düşürüldüğü, El-Muhaf Kalesi ve Misrah ilçesindeki Husi mevzilerine hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Taiz'in güneyindeki Berdad Sabr bölgesinde yer alan Ankabe Vadisi'nde Husilere ait "BMP" tipi askeri aracın hedef alındığı aktarıldı.

Hükümete bağlı Amalika Güçleri ise El-Mudaribe cephesinde Husilere ait bir askeri aracı imha ettiklerini ve araçta bulunanların öldüğünü duyurdu, ancak ölü sayısına dair bilgi vermedi.

Orduya bağlı birlikler, Lahic Valiliğine bağlı El-Mekatıra cephesinde de Husilerle çatışma çıktığını açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansı ise Hudeyde vilayetine bağlı Bacil ilçesinde bir petrol istasyonuna düzenlenen hava saldırılarında 3 kişinin yaralandığını öne sürdü.