Brezilya ve Arjantin arasında soğuk rüzgarlar! Yahudi sevici Milei kriz çıkardı

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı Milei’nin Sao Paulo’daki konuşmasının ardından harekete geçti.

Bakanlık, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te görev yapan Brezilya Büyükelçisi Julio Bitelli’den ülkeye dönmesini istedi.

MİLEİ’NİN SÖZLERİ KRİZ ÇIKARDI

Geri çağırma kararının, Milei’nin Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes’e yönelik sert ifadelerinin ardından alındığı bildirildi.

Milei, Sao Paulo’daki Pacaembu Stadyumu’nda düzenlenen Liberal Parti kongresinde yaptığı konuşmada eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya destek vermişti.

MORAES’E YÖNELİK ELEŞTİRİ TEPKİ ÇEKTİ

Arjantin lideri, Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes’i de hedef aldı.

Bolsonaro’nun ev hapsinde tutulmasını “hukuksuz” olarak nitelendiren Milei, Brezilya adaletinin kendisine Bolsonaro’yu ziyaret etme izni vermediğini söyledi.

YÜKSEK MAHKEME BAŞKANINDAN KINAMA

Brezilya Yüksek Mahkeme Başkanı Luiz Edson Fachin, Moraes’e yönelik ifadeleri nedeniyle Milei’yi kınadı.

Fachin, yargının bağımsızlığına vurgu yaparak Brezilya kurumlarına yönelik açıklamalara tepki gösterdi.

İŞÇİ PARTİSİNDEN “SAYGISIZLIK” SUÇLAMASI

İktidardaki İşçi Partisinin Genel Başkanı Edinho Silva da Milei’nin açıklamalarına sert çıktı.

Silva, Arjantin liderini Brezilya’nın kurumlarına ve Devlet Başkanı Lula da Silva’ya saygısızlık etmekle suçladı.

FLAVIO BOLSONARO’YA DESTEK VERDİ

Milei’nin konuşma yaptığı kongrede, Jair Bolsonaro’nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro’nun Liberal Parti tarafından devlet başkanı adayı gösterilmesine karar verilmişti.

Arjantin lideri, konuşmasında Flavio Bolsonaro’ya açık destek vererek ekim ayındaki seçimlerde Lula karşıtı cepheye mesaj verdi.

“SOSYALİST ÇÖPLÜĞÜ DURDUR” ÇAĞRISI

Milei, Brezilya lideri Lula da Silva’yı hedef alarak Flavio Bolsonaro’dan seçimlerde “sosyalist çöplüğü durdurmasını” istedi.

Bu sözler, Brezilya-Arjantin hattında siyasi gerilimi diplomatik krize dönüştüren başlıca ifadeler arasında yer aldı.

İKİ ÜLKE ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Brezilya’nın büyükelçisini istişare için geri çağırması, Milei’nin açıklamalarına verilen en net diplomatik yanıt oldu.

Buenos Aires ile Brasília hattında yaşanan gerilimin, bölge siyasetinde sağ-sol eksenli kutuplaşmayı daha da görünür hale getirdiği değerlendiriliyor.