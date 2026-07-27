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Gündem Özlem Gürses programına çıkarmıştı… Siyonist Türkü’nün annesi Özgür Özel’ci çıktı!
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Özlem Gürses programına çıkarmıştı… Siyonist Türkü’nün annesi Özgür Özel’ci çıktı!

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Özlem Gürses programına çıkarmıştı… Siyonist Türkü’nün annesi Özgür Özel’ci çıktı!

Sözcü TV’de kemalist Özlem Gürses programında çıkıp kendisini siyonist olarak tanıtan Türkü Avcı’nın annesi Yıldız Avcı, sosyal medyada Yeni Parti’ye ve genel başkanı Özgür Özel’e destek mesajı yayınladı.

 yeniakit.com.tr 

CHP’deki arınma sürecinin ardından siyonistlerin yeni adresi belli oldu!.. CHP’den kopan 91 vekille birlikte apar topar “Yeni Parti”yi kuran Özgür Özel, aradığı desteği İsrail aşıklarında buldu.

Sözcü TV’de Özlem Gürses'in programında kendisini “siyonist” olarak tanımlayan Türkü Avcı’nın annesi Yıldız Avcı, sosyal medya hesabından Özel'in yeni projesine methiyeler düzerek açık destek verdi.

İşte o paylaşım:

 

“Suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu’nun emriyle kurulan Yeni Parti, daha ilk adımlarında bile kimlerin değirmenine su taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖZLEM GÜRSES'E ÇIKMIŞTI

Sözcü TV, İsrail’de yaşayan ve sosyal medyada ürettiği içeriklerde İsrail ve Siyonizmin propagandasını yapan Türk vatandaşı Türkü Avcı’yı canlı yayına çıkarmıştı.

Geçmişteki bir röportajında kendisini 'Siyonist' olarak niteleyen Avcı, “İsrail, Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi. Türkiye'de İslamcı propaganda var. İsrail sevilmiyor. Filistin'de eşcinsel olamazsınız, Orta Doğu'da sadece İsrail'de eşcinsel olabilirsiniz” ifadeleriyle işgalcileri savunmuştu.

Sunucu Özlem Gürses, İsrailliler için “endişelendiğini” ifade etmişti.

PARTİ PROGRAMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Siyonistlerin desteklediği Yeni Parti’nin “kurallar kitabı” yayınlandığı ilk andan itibaren “ihanet vesikası” olarak nitelenmişti. Yerli ve milli değerleri dinamitlemek üzere hazırlanan bu skandal metinde, toplumun ahlak yapısını hedef alan sapkın LGBT oluşumlarına verilen açık desteklerden, vatanın bölünmez bütünlüğünü tehlikeye atan özerklik vaatlerine kadar çok sayıda madde yer almıştı.

Milletin iradesini ve kutsallarını hiçe sayan bu skandal manifestoda, sapkın İstanbul Sözleşmesi’nin "tavizsiz uygulanacağı" sözü verilirken; 41 sayfalık metin boyunca “Türk Milleti”, “Vatan” veya “Milli” kavramlarına yer verilmemiş olması, rezilliğin boyutunu gözler önüne sermişti.

Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var
Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

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Parti yeni zihniyet aynı! Kural kitabında vatan yok LGBT var

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