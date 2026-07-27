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Yaşam Otomobil baraja uçtu, sürücü son anda atladı
Yaşam

Otomobil baraja uçtu, sürücü son anda atladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa’nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan otomobil Babasultan Barajı’na uçtu. Sürücü son anda araçtan atlayarak kurtulurken 5 metre derinliğe batan otomobil dalgıç yardımıyla bağlanan halatla sudan çıkarıldı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde baraja uçan otomobilde facianın eşiğinden dönüldü.

 

Kestel’de sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, Babasultan Barajı’na uçtu. Kaza sırasında sürücü son anda otomobilden atlayıp, kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alpaslan Y. otomobili kurtarmak için 5 metre derinliğindeki suya daldı. Halat bağlanan otomobil, iş makinesiyle kontrollü bir şekilde kıyıya çekilerek sudan çıkarıldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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