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Yerel Tekirdağ'da yoğun sis!
Yerel

Tekirdağ'da yoğun sis!

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 09:20:00 -
Tekirdağ'da yoğun sis!

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

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