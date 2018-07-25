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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:21
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde 3 ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Eiplerin eş zamanlı operasyonunda 610 gram bonzai ile bir miktar uyuşturucu hap bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.A, Y.A. ve Y.P'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:21
  1. Aydoğdu Mahallesi
  2. operasyon
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

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