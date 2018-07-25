Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:21
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde 3 ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
Eiplerin eş zamanlı operasyonunda 610 gram bonzai ile bir miktar uyuşturucu hap bulundu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.A, Y.A. ve Y.P'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
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