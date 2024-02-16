Tekirdağ'da terör örgütlerine operasyon
Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından terör örgütleri DEAŞ, FETÖ VE PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 7 şahıs, DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 1 şahıs, DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan aranan 1 şahıs, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan 1 şahıs olmak üzere toplamda 10 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO