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Yerel Tekirdağ'da terör örgütlerine operasyon
Yerel

Tekirdağ'da terör örgütlerine operasyon

Yeniakit Publisher
2024-02-16 16:59:00 -
Tekirdağ'da terör örgütlerine operasyon

Tekirdağ’da jandarma ekipleri tarafından terör örgütleri DEAŞ, FETÖ VE PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 7 şahıs, DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 1 şahıs, DEAŞ terör örgütü üyesi olmaktan aranan 1 şahıs, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan 1 şahıs olmak üzere toplamda 10 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken bu şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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