Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ayaspaşa Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Şüpheliler P.D. ve A.D. gözaltına alındı.