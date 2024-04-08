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Yerel Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yerel

Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-04-08 16:59:00 -
Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ayaspaşa Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler P.D. ve A.D. gözaltına alındı.

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