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Aktüel

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 16:00:17 -
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçe merkezlerindeki yollarda oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Bazı araçların yarıya kadar suya gömüldüğü gözlendi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ile belediye ekipleri, vidanjör ve iş makineleriyle yollarda çalışma başlattı.

Saray ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksama yaşandı.





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