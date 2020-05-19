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Tekirdağ'da minik öğrenciler "İzmir Marşı"nı kemanla icra etti

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:33:50 -
Tekirdağ'da minik öğrenciler "İzmir Marşı"nı kemanla icra etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerinden "İzmir Marşı"nı kemanla icra ettiği görüntülerin yer aldığı video, sosyal medyada beğeni topladı.

Mevlana İlkokulu Keman Topluluğu'ndaki 30 öğrenci, müzik öğretmenleri Görkem Tekin'in yönlendirmesiyle evlerinde internet üzerinden kemanla İzmir Marşı'nı icra etti.

Bu görüntülerin yer aldığı, sosyal medyadan paylaşılan video, beğeni topladı.

Okul müdürü Fahri Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl okullarda bayram coşkusunun yaşanamadığını söyledi.

Öğrencilerin, 19 Mayıs'ı, hazırladıkları video ile kutladıklarını belirten Aytaç, "Eğitimlerine evde devam eden öğrencilerimizle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın önemini aktarmak için etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz çok güzel bir çalışma ortaya çıkarmışlar. Hepsine teşekkür ederim." dedi.

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