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Yerel Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
Yerel

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 14:43:00 -
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen

İ.G, V.Y, S.A, B.K, H.G, M.K, O.Ç, R.T. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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