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Aktüel Tekirdağ'da bir kişi cami bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Aktüel

Tekirdağ'da bir kişi cami bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:36:52 -
Tekirdağ'da bir kişi cami bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, cami bahçesinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu.

Hatip Mahallesi'deki Fatih Camisi'nin bahçesinde ağaçlık alanda bir kişinin sırtından bıçaklanmış halde hareketsiz yattığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi. Polis ve savcının yaptığı incelemede ölen kişinin Burak Işık (31) olduğu tespit edildi.

Ceset, inceleme için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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