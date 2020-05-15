  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Tekirdağ'da bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:57:34 -
Tekirdağ'da bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 3 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, TOKİ uygulama noktasında durdurduğu 34 NF 8820 plakalı otomobilde yaptığı aramada, bin 475 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.A, B.K. ve B.Ç.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı