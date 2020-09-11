Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmet için gün sayıyor

İnşaat işleri bitme noktasına gelen hastanenin, Tekirdağ’ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getirmesi bekleniyor. 486 yataklı Şehir Hastanesi’nde 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan hastanede sağlık personeli haricinde hizmet personeli olarak da 700 kişiye istihdam sağlanacak.

“Gururla hizmete girmesini bekliyoruz”

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin yapımını üstlenen Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Tekirdağ’ın son yıllardaki gelişimini destekleyecek hak ettiği bir yatırım kazandırmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Büyük bir gururla hastanenin hizmete girmesini bekliyoruz” diye konuştu. Akın, hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından teslim işlemleri yapıldıktan sonra faaliyete geçeceğini ifade etti.

Uzmanlığımızı göstermiş olduk

Akın, “Tekirdağ’a sağlık sisteminin en son teknoloji ve donanımını kazandıran bir projenin içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye ve dünyada dev projelere imza atmış bir grup olarak 2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastaneleri’ni tamamlayıp sağlık sektöründe de uzmanlığımızı göstermiş olduk. Şimdi büyük bir gururla Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Selim Akın, tamamlanan 3 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatağı hayata geçirmiş olduklarını kaydetti.