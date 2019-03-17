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Tekerlekli sandalyedeki eşini mermilerden korurken şehit oldu!

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar arasında, hayırseverlikleri tanınan kişiler ve Müslüman toplumu liderleri de yer alıyor.

17 Mart 2019 Pazar 09:00
Tekerlekli sandalyedeki eşini mermilerden korurken şehit oldu!

Yeni Zelanda'da Nur ve Linewood camilerine düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının kurbanlarının hikayeleri yürekleri burkuyor.

Yerel basındaki haberlere göre, terör saldırısında hayatını kaybedenler ve henüz haber alınamayanlar arasında 2 kahraman kadın, göç ettiği ülkeye hizmetleri geçmiş bir doktor ve bir Müslüman toplumu lideri de yer alıyor.

Tekerlekli sandalyedeki kocasını korumaya çalışırken öldü

Nur Camisi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında Bangladeş göçmeni 42 yaşındaki Hüsne Ara Pervin'in de bulunduğu bildirildi.

Pervin'in Bangladeş'te yaşayan yeğeni Mahfuz Çavduri yerel internet sitesi BDnews24'e yaptığı açıklamada Yeni Zelanda'daki akrabalarının halasının öldüğünü söylediklerini ifade etti.

Çavduri, Pervin'in felç nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olan eşi Feridüddin'i cuma namazı için camiye getirdiğini, onu erkeklerin bulunduğu bölüme bıraktıktan sonra kadın tarafına geçtiğini, silah seslerinin duyduktan sonra kocasına yardım etmek üzere erkek tarafına yöneldiğinde kurşunların hedefi olduğunu anlattı.

Yeni Zelanda polisinin Pervin'in öldüğünü doğruladığı belirtildi.

Saldırı sırasında dışarı çıkarılan Feridüddin'in saldırıdan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.

Filistinli doktor kayıp

Filistin göçmeni kalp doktoru 57 yaşındaki Emced Hamid'in de terör saldırısında hayatını kaybettiği sanılıyor.

Hamid'in eşi ve 2 oğlu, silahlı saldırıdan bu yana Hamid'den haber alamadı. 23 yıl önce Filistin'den Yeni Zelanda'ya göç eden Hamid'in cuma namazlarını saldırıya uğrayan Nur Camii veya Linewood Camisi'nde kıldığı aktarıldı.

Chirstchurch'teki Canterbury Bölge Sağlık Kurulunda 20 yıl görev yapan Hamid, bir süredir ülkenin kuzeybatısındaki Tranaki bölgesinde yer alan Hawera Hastanesinde kardiyoloji bölümünde hastalara hizmet veriyordu.

İslam cemiyeti eski temsilcisi de kurbanlar arasında

Yeni Zelanda İslam Cemiyeti'nin eski Genel Sekreteri Abdülfettah Kasım da Nur Camisi'ndeki saldırının ardından haber alınamayan kişiler arasında bulunuyor.

Cemiyetin bazı çalışanları, 59 yaşındaki Filistin göçmeni Kasım'ın saldırı sırasında camide ağır yaralı olarak görüldüğünü bildirdi.

Hayırsever Müslümanlar şehit oldu

Yeni Zelandalı Müslüman Lina Armstrong'un Linwood Camisi'ndeki saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

65 yaşındaki Armstrong'un aldığı yaralar nedeniyle camideki yaralı bir başka kadın arkadaşının kollarında hayata veda ettiği ifade edildi.

Cemaatte çok iyi niyetli ve hayırsever bir insan olarak tanınan Armstrong'un Bangladeşli bir çocuğun eğitim masraflarını üstlendiği kaydedildi.

Filistin göçmeni Nuha Esed, Nur Camisi'ne cuma namazına giden 66 yaşındaki kocası Ali El Medeni'den haber alamadığını bildirdi.

Öte yandan yaşı bilinmeyen Endonezyalı Lilik Abdülhamid ve Fjili Eşref Ali adlı kişilerin de hayatını kaybettiği yakınları tarafından duyuruldu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:00
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