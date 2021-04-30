Tekel Bayileri Platformu esnafı kışkırtma çabasında: Gün boyu alkol provokasyonu

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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, tam kapanmanın başladığı ilk gün alkol provokasyonuna soyundu.

'Satışa devam edeceğiz'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken, dün yaptığı açıklamasında, "Alkol satışı yasaklanmadı. Satışlarımıza devam edeceğiz." demişti. TESK Başkanının açıklamasını referans alan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da alkol satışına devam edeceklerini açıkladı.

'Zincir marketler alkol satışına devam ediyor' yalanı!

Zincir marketlerin alkol satışı yapmaya devam ettiklerini iddia eden Özgür Aybaş, "Bu yasak genelgeyle gelmedi. Ortada bir yasak yoktu. Bugün itibariyle zincir marketler alkol satışı yapmaya devam etti. Şu an alkol satabilen esnaf da satış yapmaya devam ediyor. Herhangi bir kolluk kuvvetiyle karşı karşıya gelecek durum olmadı. Olduğu zaman bunu paylaşacağız ama şu an için bir yasak yok." dedi.

'Tekel bayilerimizi kapatıyorlar'

İçişleri Bakanlığı, art arda yapılan 'alkol satışı yasak değil' açıklamalarından sonra, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı yönünde bir açıklama daha yaptı. Bu açıklamanın ardından sahneye çıkan Aybaş, zaten kapalı olması gereken tekel bayilerin zorla kapatıldığını belirtti. Aybaş, "Şu anda tekel bayilerini kapatmaya zorluyorlar, hatta kapattırıyorlar. Zincir marketlerde alkol satışı serbest ama küçük esnaf tekel bayilerine baskı var. TESK Başkanı Bendevi Palandöken dün açıklama yaptı 'satış yapacağız' diye. Binlerce esnafın başkanı o konuşmaya istinaden yasak yoktur." ifadelerini kullanarak esnafı provoke etmeyi sürdürdü.