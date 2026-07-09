  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfez'de kalleş saldırı! ABD savaş uçakları İran'ı gece yarısı vurdu! İBB davasında 6 tahliye: Aralarında İnan Güney de var Kur’an ile alay eden soytarıya bir destek de Mustafa İslamoğlu’ndan! İran ilk kez paylaştı! Hamaney’e saldırının görüntüleri yayınlandı Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü Trump'ın 'vuracağız' tehdidine anında cevap! Maceracı girişimlere karşılık vereceğiz Mahkeme heyetine tehditler savurmuştu! Eşkıya Ekrem’e soruşturma Yandaş Can’cık açtı ağzını yumdu gözünü! ‘CHP kitlesi faşist bağnaz ve gericidir’ Erdoğan, Merz ile bir araya geldi Küresel haydut, İran'a Türkiye'den tehditler savurdu: Bu akşam ağır vuracağız
Dünya İran iki ülkeyi vurdu!
Dünya

İran iki ülkeyi vurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran iki ülkeyi vurdu!

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Körfez’de gerilim tırmanıyor. Kuveyt ve Bahreyn, yeni füze ve İHA saldırılarına uğradıklarını duyurdu.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Körfez’de gerilim tırmanıyor. Kuveyt ve Bahreyn, yeni füze ve İHA saldırılarına uğradıklarını duyurdu.

Katar da vatandaşlarına yüksek güvenlik tehdidi uyarısı yaptı.

Kuveyt ve Bahreyn, yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından Körfez bölgesinde gerilim yükseldi. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olduğu belirtilerek, hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiği belirtildi. Duyulacak patlama seslerinin düşman unsurları engelleme faaliyetlerinin sonucu olduğu hatırlatılan açıklamada, "Herkesten, ilgili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Engellenen düşman unsurların enkazının yerleşim bölgelerine düşebileceği belirtilerek, halka bunlara yaklaşmama uyarısı yapıldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurdu. Halka sakin olma ve güvenli alanlara sığınma çağrısında bulunuldu. Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik son saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Katar'dan vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Katar İçişleri Bakanlığı da gelişmelerin ardından "yüksek güvenlik tehdidi" uyarısı yayınlayarak halka evlerinde ve güvenli yerlerde kalma çağrısı yaptı.

İran ilk kez paylaştı! Hamaney’e saldırının görüntüleri yayınlandı
İran ilk kez paylaştı! Hamaney’e saldırının görüntüleri yayınlandı

Gündem

İran ilk kez paylaştı! Hamaney’e saldırının görüntüleri yayınlandı

Körfez'de kalleş saldırı! ABD savaş uçakları İran'ı gece yarısı vurdu!
Körfez'de kalleş saldırı! ABD savaş uçakları İran'ı gece yarısı vurdu!

Gündem

Körfez'de kalleş saldırı! ABD savaş uçakları İran'ı gece yarısı vurdu!

Büyük şeytanın gözü dönmüş kanlı ajandası devrede! Trump talimatı verdi, CENTCOM İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı!
Büyük şeytanın gözü dönmüş kanlı ajandası devrede! Trump talimatı verdi, CENTCOM İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı!

Gündem

Büyük şeytanın gözü dönmüş kanlı ajandası devrede! Trump talimatı verdi, CENTCOM İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

izleyin seyredin

bunların ne kadar vurması bizim 5 yıl kendimizi güclendirmeiz anlamına geliyor <<hepsi bizim düşmanımız zaten
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23