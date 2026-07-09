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Gündem Dayısını palayla öldürdü, vurularak yakalandı
Gündem

Dayısını palayla öldürdü, vurularak yakalandı

Yeniakit Publisher
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Dayısını palayla öldürdü, vurularak yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan tartışmada Enes Kaya, dayısı İbrahim Kaya'yı palayla doğrayarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarına rağmen teslim olmayan şüpheli, vurularak yakalandı.

Feci olay, saat 17.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Enes Kara ile dayısı İbrahim Kara arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Enes Kara, yanındaki palayla dayısı İbrahim Kara’yı bir çok yerinden keserek yaraladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, uyarılara uymayan şüpheli Enes Kara’yı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Enes Kara ise tedavi altına alındı.

 

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