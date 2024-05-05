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Gündem Tekbir Allah-u Ekber! Bu ses batıdan yükseliyor
Gündem

Tekbir Allah-u Ekber! Bu ses batıdan yükseliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-05 13:10:00 - 2024-05-05 13:14:26

İsrail’in başlattığı soykırım, Gazze’de yaşanan dram ve Gazzelilerin yılmaz direnişine bir takım Müslüman ülkeler kulaklarını kapatırken batıdan Allah-u Ekber sesleri yükseliyor

Gazze’de yaşanan dram karşısında kör, sağır ve dilsiz maymunu oynayan birtakım ‘İslam Ülkeleri’nin aksine batıda duyarlı bir nüfus, ‘Allah-u Ekber’ sesleriyle yeri göğü inletiyor.

Önce ABD üniversitelerinde "İsrail karşıtı ve Filistin'e destek" protestoları, sonra Gazze’li Müslümanların sağlam inancını görerek Müslüman olanlar derken şimdi de ABD semalarında yankılanan Allah-u Ekber nidaları.

Videoda ABD’de yapılan Filistin’e destek yürüyüşünde genç bir Amerikalı kadının haykırışları görülüyor.
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