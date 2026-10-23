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Gündem Canlı bahiste manipülasyon operasyonu: 7 saniyede milyonlarca lira çaldılar
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Canlı bahiste manipülasyon operasyonu: 7 saniyede milyonlarca lira çaldılar

Yeniakit Publisher
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Canlı bahiste manipülasyon operasyonu: 7 saniyede milyonlarca lira çaldılar

Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği tespit edilen 13 araç, 10 konut, 6 tarla/bahçeye el konuldu, 467 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Operasyonun ayrıntıları da dikkat çekti. Çetenin spor müsabakalarında canlı bahis sistemini yedi saniye geciktirerek manipüle ettiği ve ilgili firmaları 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, "PAYMIX 5 soruşturması" kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının ayrıntılı listelerde tutulduğunun, oyuncuların "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" gibi gruplara ayrıldığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve ücretsiz oyun hakkı tekliflerinin müşteri bazında kaydedildiği ve uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanya listeleri ile yüksek tutarda yatırım yapan oyuncular için hazırlanan özel teklifler yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin, oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürüttükleri belirtilen açıklamada, bu kapsamda tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri uygulandığı bildirildi.

467 HESABA BLOKE

Açıklamada, suçtan elde edildiği tespit edilen 13 araç, 10 konut, 6 tarla/bahçeye el konulduğu, 467 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı aktarıldı.

Operasyonun ayrıntıları da dikkat çekti. Spor verisi analitiği alanında faaliyet yürüten bir firmada "Veri Analisti" olarak çalışan O.B.K. isimli kişinin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarında canlı bahis sistemini yedi saniye geciktirerek, skor oluştuktan sonra bahis oynanmasını sağladığı ve bu yöntemle söz konusu firma ile birlikte çalıştığı bahis firmalarını toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan O.B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devam eden çalışmalarda; tutuklanan O.B.K.'nın banka hesaplarında toplam 192 milyon lira tutarında para giriş-çıkışı bulunduğu ve yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği de tespit edildi. Soruşturma kapsamında; O.B.K. ile bağlantılı oldukları, birlikte hareket ettikleri belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon yapıldı. Sekiz şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

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