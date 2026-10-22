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Gündem Siyonist sevici vandallara yargı tepkisi: Gazze savunucularına darp faillerine özgürlük
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Siyonist sevici vandallara yargı tepkisi: Gazze savunucularına darp faillerine özgürlük

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Siyonist sevici vandallara yargı tepkisi: Gazze savunucularına darp faillerine özgürlük

Rize’deki Burger King açılışında Katil İsrail’i protesto ettiği için gözü dönmüş şehir eşkıyaları tarafından barbarca darp edilen Dr. Kemal Sağlam’ın hukuk mücadelesinde skandal! Darp raporlarına ve net kamera görüntülerine rağmen saldırganların bir gün bile nezarette yatmamasına tepki gösteren Dr. Sağlam, “Gazze’de masum sabiler katledilirken, Siyonist sermayeye siper olanlar elini kolunu sallayarak geziyor. Adalet istiyoruz!” diyerek isyan etti.

Gazze'de tarihin gördüğü en büyük soykırımlardan biri yaşanırken, Siyonistlerin finansörlüğünü üstlenen markalara tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Ancak mazlumların sesi olmak isteyen duyarlı Müslümanlar, memleketin göbeğinde Siyonist sevicilerin çirkin saldırılarına maruz kalıyor!

"KAHROLSUN İSRAİL" DEDİ, ZORBALARIN HEDEFİ OLDU

Rize’de boykot kapsamında bulunan boykotlu fast-food zinciri Burger King’in şube açılışında insanlık onurunu haykıran Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, “Kahrolsun İsrail!” sloganı attığı gerekçesiyle gözü dönmüş bir grubun fiili saldırısına uğramıştı. Soykırımcı İsrail’in destekçilerine siper olan şehir eşkıyaları, akademisyen Sağlam’ı acımasızca darbetmişti.

KAMERA KAYITLARI VAR, DARP RAPORU VAR, FAİL YOK!

Olayın ardından başlatılan hukuki süreçte bugün görülen davada tam anlamıyla bir skandala imza atıldı. Hastaneden alınan açık darp raporlarına ve olayın tüm hatlarıyla kaydedildiği net kamera görüntülerine rağmen, barbarca saldırıyı gerçekleştiren şahısların tek bir gün dahi gözaltına alınmadığı ortaya çıktı.

 

DR. KEMAL SAĞLAM’DAN ADALET HAYKIRIŞI: BU NASIL VİCDAN?

Adliye önünde duruma tepki gösteren Dr. Kemal Sağlam, adalet mekanizmasının çifte standart uyguladığına dikkat çekerek şu ifadelerle haykırdı:

“Gazze’de binlerce çocuk, kadın, yaşlı katledilirken bu soykırıma açıkça destek verenlerin maşaları bir gün bile nezarette yatmadı! Bütün deliller, darp raporları ve kamera kayıtları ortadayken saldırganlar dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Biz ise adalet arıyoruz! Bu çifte standarda son verilmeli, Siyonist zihniyetin maşaları hak ettikleri cezayı çekmelidir!”

Kamuoyu, Gazze’deki vahşete ses çıkartan vicdan sahibi bir akademisyene saldıran bu vandalların yargı önünde en ağır şekilde hesap vermesini ve adaletin tecelli etmesini bekliyor.

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