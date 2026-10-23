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Gündem Dünyanın gözü İstanbul'da! 7 ülke kritik krizler için aynı masaya oturuyor
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Dünyanın gözü İstanbul'da! 7 ülke kritik krizler için aynı masaya oturuyor

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Dünyanın gözü İstanbul'da! 7 ülke kritik krizler için aynı masaya oturuyor

Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde diplomasi trafiğinin merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 7 ülkenin dışişleri bakanı bugün İstanbul'da kritik bir zirve gerçekleştirecek. İlk kez uygulanacak R4+E3 formatındaki buluşmanın masasında Filistin'den Hürmüz Boğazı'na, Yemen'den Rusya-Ukrayna savaşına kadar sıcak başlıklar bulunacak.

Türkiye'nin girişimleriyle yürütülen diplomasi trafiğinin yeni adresi İstanbul olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 grubu ile Almanya, İngiltere ve Fransa'nın yer aldığı E3 ülkelerinin dışişleri bakanlarını İstanbul'da ağırlayacak.

Böylece yedi ülke ilk kez R4+E3 formatı altında aynı diplomasi masasında buluşacak.

7 ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI İSTANBUL'DA

Toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın katılması bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde yapılacak görüşmelerde ülkeler arasındaki diplomatik koordinasyonun güçlendirilmesi ve giderek büyüyen bölgesel krizlere karşı atılabilecek ortak adımlar değerlendirilecek.

MASADA FİLİSTİN VE HÜRMÜZ VAR

İstanbul'daki kritik buluşmanın en önemli gündem maddelerinden birini Filistin meselesi oluşturacak.

Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve işgal politikalarının bölgede yol açtığı istikrarsızlığın ele alınacağı görüşmelerde Türkiye'nin, gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların bölgenin tamamına yayılmasının önlenmesi yönündeki tutumunu bir kez daha ortaya koyması bekleniyor.

Son dönemde tansiyonun yükseldiği Hürmüz Boğazı ile Yemen'deki gelişmeler de masadaki kritik başlıklar arasında bulunuyor.

Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda yapılabilecekler değerlendirilecek.

FİDAN'DAN DİPLOMASİ VURGUSU

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD ile İran arasındaki ihtilafların askeri yöntemler yerine diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesinin önemine işaret etmesi bekleniyor.

Türkiye, bölgesel gerilimin yeni çatışmaları tetiklemesinin önüne geçilmesi gerektiğini savunurken, İstanbul toplantısının farklı bloklardaki ülkeleri aynı masa etrafında buluşturması dikkat çekiyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA GÖRÜŞÜLECEK

İstanbul'daki diplomasi masasının bir diğer önemli gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler ile bölgesel güvenlik konusunda kurulabilecek iş birliği mekanizmalarının dışişleri bakanları tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin R4 ülkeleriyle Avrupa'nın üç önemli aktörünü aynı masada buluşturduğu yeni formatla, bölgesel meselelerde istişare ve koordinasyon kanallarının genişletilmesi hedefleniyor.

İlk kez gerçekleştirilecek R4+E3 toplantısı, İstanbul'u bir kez daha kritik uluslararası meselelerin görüşüldüğü diplomasi merkezlerinden biri haline getirecek.

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