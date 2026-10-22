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Gündem Tarihi konuşmayla Meclis'i sallamıştı Mehmet Ali Çelebi milliyetçiliğin ve yerli duruşun özünü Meclis kürsüsünden haykırdı!
Gündem

Tarihi konuşmayla Meclis'i sallamıştı Mehmet Ali Çelebi milliyetçiliğin ve yerli duruşun özünü Meclis kürsüsünden haykırdı!

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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi ve coşkulu konuşmayla emperyalist odaklara ve yerli işbirlikçilerine adeta tokat gibi bir ders verdi.

Gerçek milliyetçiliğin lafla değil, icraatla ve devletin bekasını korumakla olacağını vurgulayan Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ve terörsüz Türkiye iradesini kararlılıkla savundu.

Millet kavramının ve milliyetçiliğin içi boş sloganlarla yıpratılamayacağını belirten Çelebi, vesayetin bitirilmesinden savunma sanayindeki devrimlere, Ayasofya’nın ibadete açılmasından terör koridorunun darmadağın edilmesine kadar uzanan tarihi icraatları tek tek sıraladı. Atatürk’ün kurucu ruhuna dikkat çeken Çelebi; "Devleti kuran Atatürk milliyetçidir, devleti koruyan Sayın Devlet Bahçeli milliyetçidir, devleti şahlandıran Sayın Recep Tayyip Erdoğan milliyetçidir! Mavi Gözlü Adam’ın emperyalizme karşı mücadelesini bugün Uzun Adam devam ettiriyor" ifadeleriyle Meclis salonunu inletti.

Siyonist çetelerin ve emperyalist güçlerin bölgesel oyunlarına karşı Türk-Kürt kardeşliğiyle iç cephenin sağlam tutulacağını vurgulayan Çelebi, Cumhur İttifakı’nın yanındaki sarsılmaz duruşunu ilan etti.

 

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