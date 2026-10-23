Fon istismarcılarının akıl ‘Hoca’sı belli! FETÖ ağzıyla saldırıyorlar

Buğra Kardan İstanbul

Fon soruşturmasının derinleştiğini, sorumluların yakalarına yapışıldığını, ihmalkâr bürokratlardan hesap sorulduğunu, yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlatıldığını, denetimlere hız verildiğini, yeni manipülasyonlarla karşı karşıya kalınmaması için köklü tedbirler alındığını görmezden gelen muhalefet ve medyasını kıyım hırsı sardı. Sorunlu 18 fonun tasfiyesinin tamamlandığını, eski Başbakan danışmanlarından Ertan Aydın dahil 8 şüpheli daha hakkında yakalama kararı verildiğini yok sayarak tarihi soruşturmayı istismar malzemesine dönüştüren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in yolundan giderek hayali listeleri dolaşıma sokan, fondaşlarla bir olup bakanları lekeleyen, kamu kurumlarını karalayan Ümit Özlale ve CHP’li Faik Öztrak’ın içinde bulunduğu müfteri korosu rahat durmuyor.

MAHİNUR TUTMADI BERAT OLSUN!

Bu tayfanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a çamur atacak kadar ileri gitmesi FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpasında uyguladığı taktiğinin yeniden devreye sokulduğunu tescilledi. CIA kuklası sinsi örgütün vaktiyle ‘ayakkabı kutuları’nı kullanarak yaptığı yaygaradan esinlenen Özel ve avanesinin fon olayını köpürtmeye hatta ‘asrın vurgunu’ olarak millete yutturmaya çalışarak belediyelerde dönen vurgunları perdeleme planı da açığa çıktı. Tecrübeli siyasiler ve hukukçular, FETÖ aklına sarılanın hüsrana uğrayacağını vurguladılar. İftira ve kumpas siyasetinin Özel’e de Özlale’ye de de Öztrak’a da büyük zarar vereceğinin altını çizdiler.

HÂYÂSIZ BİR KARA KAMPANYA

Akit’e konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, şunları söyledi: “Karalamaları, iftiraları, hayali listeleri görüyoruz. Bakanların ardından Berat Albayrak’ı lekelemek için yarışa girildiğine tanık oluyoruz. Karşımızda hâyâsız bir kampanya var. Bu kampanya bir müddet gündemi işgal edecek gibi. O nedenle aklıselim olmak gerekiyor. Yalanın, dedikodunun, iftiranın en büyük günahlardan olduğu da hatırdan çıkarılmamalı. Medya organlarında, sosyal ağ mecralarında yalanlar yaymaktan, masumların günahlarını almaktan kaçınılmalı. Yazıktır! Ekonominin zararına olacak adımlar atılmamalı. Özel ve ekibinin amacı ortada. Fon olayını diline dolayarak YP’lilerin, CHP’li belediye başkanlarının skandallarını perdelemek. İBB ve iştiraklerinde yapılan vurgunları unutturmak. Taktik de tanıdık. Belli ki FETÖ’nün 17-25 Aralık taktiği yeniden devrede. Özel’in hedefi, AK Parti’ye okları döndürerek kendi ayıplarını örtmek. Ancak yanılıyor. Belli ki bizi tanımıyor. Biz, yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorarız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını alırız. Ülkenin menfaati için gereken neyse yaparız. Ki idari ve hukuki tedbirleri alıyoruz, sorumluları buluyoruz, mağduriyetleri gideriyoruz. Olayın içinde kim olursa olsun bedel ödemesi gerektiğine inanıyoruz. Nihayetinde kimsenin vatandaşın tasarruflarını iç etmeye, finansal sisteme darbe vurmaya hakkı yok. Şu kati ki karşımızda ‘finansal 15 Temmuz var. Fon olayı, AK Parti’ye yapılmış bir operasyon. Milletçe 15 Temmuz kalkışması gibi bu ekonomik taarruzları da atlatacağız.”

FETÖ’NÜN APARATLARI

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de şunları ifade etti: “Fon olayı mühimdir. Burada küçük bir çetenin büyük hırsızlığı vardır. Ancak Cumhurbaşkanımız kararlıdır. Bu hırsızlığa bulaşan, dahli olan, ihmali bulunan kim olursa olsun cezasını çekecektir. Kararlılıkta gevşeme yoktur. Biz olaya üzüldüğümüz gibi gereğini de yapıyoruz. Hiçbir hırsızın ardında durmadık, korkmuyoruz. Herkesi kendileri gibi sanıyorlar. Bu olayda bizi vatandaşla karşı karşıya getireceklerini düşünüyorlar. Ancak bizim vatandaşımızla rabıtamız kavidir. Onun için boşuna uğraşmasınlar. Fonu bahane ederek bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımızın yakınlarına iftira etme yöntemine gitmesinler. Bu yöntemin ahlâk dışı olduğunu idrak etsinler. ‘Bir tek bizim belediyelerimizde mi yolsuzluk var’ diyorlardı. Hayır. Başka belediyelerde de vardı. O belediyeler de tahkik edildi. Biz, yolsuzluk yapanlara kalkan olmuyoruz. Onlar ise şaibelere bulaşanları koruyup kolluyor. Bu tavırdan CHP’li belediyelerde yapılan yolsuzlukların ferdi değil, organize olduğunu çıkarmak da mümkün. Cumhurbaşkanımızın suça karışanın gözyaşına bakmayacağı da bilinmektedir. FETÖ’nün metotlarından, yollarından medet ummaktadırlar. 17-25 Aralık kumpasını çağrıştıran bir hamlede bulunmaya uğraşmaktadırlar. Ancak başarılı olamamaya mahkûmdurlar. FETÖ’nün yardakçısı, aparatı olabilecek YP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin başka bir şey yapmayacağı tartışmasızdır.”