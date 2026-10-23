Beşiktaş’lı Fabio Miretti’den kötü haber
Süper Lig devi Beşiktaş, Fabio Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Miretti, sahalardan 4-6 hafta uzak kalacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig devi Beşiktaş, Fabio Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Miretti, sahalardan 4-6 hafta uzak kalacak.
Beşiktaş, dün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Crystal Palace maçında omzundan sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fabio Miretti'nin sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
İtalyan futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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