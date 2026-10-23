  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fransa'da sular durulmuyor! Silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var 1 milyon vatandaşa borç müjdesi! Vatandaşın o borçları silinecek Dilencinin paraları sakladığı yer şoka soktu Mısır meseleyi kaşımaya başladı: 'Hakan Fidan'a ilettik' diyerek duyurdular Kehribar renk ve özel tasarımla geliyor: Togg’un çift motorlu canavarı yollara çıkıyor İstanbul Barosu seçimlerinde şaşırtan gelişme: 63 bin üye 3 bin kişilik salonda toplanacak Bulgar liginde, Süper Lig’de ve Avrupa’da yenilgisi yok! Bu sezon Reis’in bileği bükülmüyor Beşiktaş’lı Fabio Miretti’den kötü haber
Spor
5
Yeniakit Publisher
Beşiktaş’lı Fabio Miretti’den kötü haber

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş’lı Fabio Miretti’den kötü haber

Süper Lig devi Beşiktaş, Fabio Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Miretti, sahalardan 4-6 hafta uzak kalacak.

#1
Foto - Beşiktaş’lı Fabio Miretti’den kötü haber

Beşiktaş, dün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Crystal Palace maçında omzundan sakatlanarak oyuna devam edemeyen Fabio Miretti'nin sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

#2
Foto - Beşiktaş’lı Fabio Miretti’den kötü haber

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

#3
Foto - Beşiktaş’lı Fabio Miretti’den kötü haber

İtalyan futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

#4
Foto - Beşiktaş’lı Fabio Miretti’den kötü haber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı
Gündem

Olayı gizleyen okul yönetimine tepkiler çığ gibi: Ahlaksız öğretmen fuhuştan tutuklandı

Ankara’da bir özel okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. adlı ahlaksız, uyuşturucu temini ve fuhuşa aracılık etmek suçundan tutuklan..
Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!
Gündem

Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!

Televizyoncu Seray Sever, Yıldız Tilbe'nin bankadaki milyonlarının haberi olmadan faize yatırıldığını öğrenince ‘Beni günaha sokuyorsunuz’ d..
İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!
Gündem

İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!

Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza ve Müslümanlara yönelik zulümlerini aralıksız sürdüren komünist Çin rejiminin hüküm sürdüğü topraklardan ..
Sergen'i yine zengin edecekler! Yıllık alacağı ücret belli oldu
Spor

Sergen'i yine zengin edecekler! Yıllık alacağı ücret belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın yönetimi, geçmişte yeşil sahalardan ziyade at yarışları, bahis ve kumara olan merakıyla sık sık magazin ile spor b..
Kenan Alpay davasında skandal
Gündem

Kenan Alpay davasında skandal

İstanbul 14. İdare Mahkemesi’nde, bağımsız yargıya gölge düşürecek ve hakimlik mesleğiyle bağdaşmayacak hatalardan birine imza atıldı. Üsküd..
İsrail ve ABD savaş uçakları İrak hava sahasını yol geçen hanına çevirdiler! SAVAŞIN AYAK SESLERİ
Gündem

İsrail ve ABD savaş uçakları İrak hava sahasını yol geçen hanına çevirdiler! SAVAŞIN AYAK SESLERİ

Ortadoğu'da yeni bir saldırının hazırlığı mı yapılıyor? Iraklı üst düzey bir askeri yetkili, ülke hava sahasında son günlerde çok yüksek irt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23