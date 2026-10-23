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Ekonomi Rus devi flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz
Ekonomi

Rus devi flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz

Yeniakit Publisher
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Rus devi flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz

Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi Novatek'in Başkanı Leonid Mihelson, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi Novatek'in Başkanı Leonid Mihelson, Türkiye'ye gaz tedariki için görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Mihelson, müzakerelerin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi vermedi.

 

Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi Novatek'in Başkanı Leonid Mihelson, Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki için görüşmeler yürüttüklerini bildirdi.

Mihelson, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 

Türkiye'ye Novatek tarafından LNG tedarik edilmesine yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirten Mihelson, müzakerelerde gelinen aşamaya ilişkin ayrıntı vermedi.

Rusya'nın önde gelen sıvılaştırılmış doğal gaz üreticilerinden Novatek, 2017'de faaliyete geçen ve yıllık 17,4 milyon ton üretim kapasitesine sahip Yamal LNG projesi aracılığıyla uluslararası pazarlara LNG ihraç ediyor.

Şirket, ABD'nin Kasım 2023'ten bu yana yaptırım uyguladığı Arctic LNG 2 projesinde de yüzde 70 paya sahip bulunuyor.

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