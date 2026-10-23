  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sigorta dolandırıcıları evlerinden alınmıştı! Büyük operasyonda yeni gelişme Rus devi flaş gelişmeyi duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz Türkiye'deki fon krizi Norveç ekonomisini bile sarstı! Tamar Tanrıyar'dan gündemi sarsacak sözler! İmamoğlu ile Sarıgüller arasında 'kaset savaşı' iddiası Ali Karahasanoğlu’ndan Murat Ağırel’e sert sorular: Sarıgül dosyasını neden yazmadın? Fon düzenlemesi Meclis'te kabul edildi! Alan: Yetimin malına el uzatanın canı cehenneme Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’e tarihi müjdeler verecek! Hakan Fidan'dan 'Güney Kıbrıs' stratejisi! Libya kararı sonrası İsrail darma duman! Tel Aviv, Türkiye'ye ateş püskürdü 23 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Dünya İdam edilmiş yine de ölmemişti: Pike'nin cellatları arasında ilginç diyalog!
Dünya

İdam edilmiş yine de ölmemişti: Pike'nin cellatları arasında ilginç diyalog!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İdam edilmiş yine de ölmemişti: Pike'nin cellatları arasında ilginç diyalog!

ABD’nin Tennessee eyaletinde 30 Eylül’de iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen ölmeyen idam mahkumu Christa Pike’ın cellatlarının kendi aralarında yaptığı konuşma gündem odu.

"The Guardian" gazetesinin Pike’ın avukatının açıklamasına dayandırdığı haberinde, infazı gerçekleştirmeye çalışan ekibin mahkumun damarına zarar verilebileceğinden şüphelendiği belirtildi.

Haberde, Pike’ın damar yolunu açmakla görevli ekibin 10 iğne kullandığı, infaz işleminin başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra mahkumun damarının "yırtılma olasılığıyla" ilgili kendi aralarında konuştukları öne sürüldü.

Ekibin damar bulma çabasının 18.35’ten 19.24’e kadar sürdüğü, içlerinden birinin "Ya kan ya da (damar) yırtılmış, bilmem gerekiyor" dediği iddia edildi.

Haberde, Pike’ın hastanede geçirdiği 10 günün ardından geri gönderildiği hapishanede konuşup yürüyebilmesine rağmen uzun vadeli sağlık durumunun nasıl seyredeceğinin bilinmediğine işaret edildi.

SINIF ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

İdam cezasının infazı için Pike'a 30 Eylül'de iki doz ilaç verilmiş ancak kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!
Gündem

Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Putin’i eleştirdikten sonra kaçarak İsrail’e yerleşen Yahudi asıllı Rus komedyen ve televizyon sunucusu ..
Bakan Güler, Irak ve Suriye’den çekilmeyeceğiz demişti! Irak’tan kafa karıştıran açıklama: Türkiye, askeri üssü pazar günü devredecek
Gündem

Bakan Güler, Irak ve Suriye’den çekilmeyeceğiz demişti! Irak’tan kafa karıştıran açıklama: Türkiye, askeri üssü pazar günü devredecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in dün sınır güvenliği tamamen sağlanana kadar Mehmeçiğin Irak ve Suriye’den çekilmeyeceğini açıklamasının ..
İsrail ve ABD savaş uçakları İrak hava sahasını yol geçen hanına çevirdiler! SAVAŞIN AYAK SESLERİ
Gündem

İsrail ve ABD savaş uçakları İrak hava sahasını yol geçen hanına çevirdiler! SAVAŞIN AYAK SESLERİ

Ortadoğu'da yeni bir saldırının hazırlığı mı yapılıyor? Iraklı üst düzey bir askeri yetkili, ülke hava sahasında son günlerde çok yüksek irt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23