Yok böyle kavga! Masonlarla Atatürkçüler ittifak yapıp CHP’lilere saldırdılar

Rotary Kulübü ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bandırma Şubesi iş birliğinde, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen "Cumhuriyete Kurulan Kumpas ve Yeni Anayasa Değişikliği" konulu söyleşide Türkiye'nin siyasi tarihi, hukuk sistemi ve anayasal değişiklikler ele alındı.

MUTLAK BUTLAN KAVGASI

Programda konuşan ADD eski Genel Başkanı Prof. Dr. Süheyl Batum'un "mutlak butlan" kavramına ilişkin değerlendirmeleri sırasında CHP Bandırma İlçe Başkanı Remzi Poyraz konuşmaya müdahale etti. Poyraz, söyleşinin konusunun "Cumhuriyete Kurulan Kumpas ve Yeni Anayasa Değişikliği" olduğunu belirterek, Batum'un mutlak butlan konusunu gündeme getirmesine tepki gösterdi.

"TÜRK İNSANINA SALAK DEDİNİZ"

Poyraz, Batum'a yönelik konuşmasında, "Cumhuriyete Kurulan Kumpas ve Yeni Anayasa Değişikliği adlı konu üzerine konuşma yapacağına gelmişsin, burada butlanı anlatıyorsun. Neden konuyu saptırıyorsun? Konuya başlarken Türk insanına 'salak' dediniz" ifadelerini kullandı.

KAVGA BÜYÜDÜ

Bunun üzerine Batum ile Poyraz arasında sözlü tartışma yaşandı. Batum, Poyraz'a yönelik, "Ben sizin gibi insanları çok gördüm. Dinlediğini anlamayan ve dediğini de anlamadıktan sonra 'anayasa profesörüsün' diye. Lütfen haddini bil, kes sesini. Böyle bir şey olamaz, haddinizi bilin lütfen" ifadelerini kullandı.

KOVDULAR

Salonda bulunan katılımcıların da takip ettiği tartışmanın ardından Remzi Poyraz salonu terk etti. Poyraz'ın salondan ayrıldığı sırada bazı katılımcıların alkışladığı görüldü. Salondaki bazı izleyicilerin ise Poyraz'a yönelik "Lütfen çıkar mısınız" diye seslendiği duyuldu.

Öte yandan, programı düzenleyen ADD Bandırma Şube Başkanı Hayri Turna ile Yeni Parti İlçe Başkanı Mehmet Atak'ın tartışma sırasında herhangi bir müdahalede bulunmadığı görüldü.