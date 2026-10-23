Cevdet Yılmaz'dan manipülatörlere sert tepki: Meşru yatırımcının hakkını yedirmeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11 Aralık 2025'te bir finans zirvesinde yaptığı konuşmanın bağlamından koparılarak dezenformasyona dönüştürüldüğünü belirterek meşru yatırımcıların haklarını ve sermaye piyasalarını korumaya devam edeceklerini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, finans zirvesindeki konuşmasının bağlamından koparılarak dezenformasyona dönüştürüldüğünü ifade etti.

Siyasetin dürüstlük ve samimiyet gerektirdiğini vurgulayan Yılmaz, söz konusu konuşmasının vergi istismarcılarına yönelik düzenlemeyle ilgili olduğunu belirterek açıklamalarının, yanlış algılara yol açacak şekilde kullanıldığını kaydetti.

"SİYASET HER ŞEYDEN ÖNCE DÜRÜSTLÜK VE SAMİMİYET İŞİDİR"

Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset her şeyden önce dürüstlük ve samimiyet işidir. 11 Aralık 2025’te bir finans zirvesinde yaptığım konuşmanın, cımbızlanarak ve bağlamından koparılarak nasıl bir dezenformasyon haline getirildiği dürüst ve samimi olmayan yaklaşıma bir örnektir.

Hangi mahfillerden yayıldığı belli olan dezenformasyon ve saldırılara dün gece bir milletvekili de katılmıştır. Asgari düzeyde dikkat sahibi herkes, konuşmamın istismarcılara dönük bir düzenlemenin yanlış algılara konu edilmesiyle ilgili olduğunu rahatlıkla anlayabilir.

Nitekim 4 Aralık 2025’te kabul edilen 7566 sayılı Kanunun 3. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunun geçici 67. maddesinde yapılan değişiklikle; katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen ve TEFAS’a kayıtlı olmayan ('patron fonları' olarak da isimlendirilen) fonlardan alınan kârlar için var olan gelir vergisi istisnası kaldırıldı. Böylece bu fonlardan elde edilen kârlar da gelir vergisine tabi oldu. 11 Aralık 2025'te bir finans zirvesinde yaptığım konuşma, 4 Aralık'ta yapılan bu kanuni düzenlemeye açıklık getiren, vergi istismarcıları dışında kalan kesimlere herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını vurguladığım bir konuşmadır."

"EKONOMİK İLETİŞİMİN ÖNEMİNİN ALTINI TEKRAR ÇİZMEK İSTERİM"

Yılmaz, yapılan düzenlemelerin ve alınan tedbirlerin hedeflerinin açık ve şeffaf şekilde paylaşılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Yapılan düzenlemelerin veya alınan tedbirlerin neyi hedeflediğini açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmaktan yanayım. Ekonomik iletişimin bu anlamda öneminin altını tekrar çizmek isterim. Düzenleyici otoriteler, yanlış algılar oluşmaması adına, yapılan düzenlemelerin ne ifade ettiğini, hangi alanı ilgilendirdiğini veya etkilediğini sade bir dille kamuoyuna aktarmalıdır. Dün de bugün de bunu savunuyorum. Aksi takdirde istismarcılar veya hukuka aykırı işlem yapanlarla hukuk içinde çalışanlar birbirine karıştırılacak, meşru yatırımcılara ve sisteme zarar verilmiş olacaktır."

"SERMAYE PİYASALARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yılmaz, açıklamasının sonunda istismarcılar ve manipülatörlerle mücadele mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de yarın da istismarcılar ve manipülatörler ile sonuna kadar mücadele etmeye, meşru yatırımcıların haklarına ve kalkınma çabamızın değerli bir bileşeni olan sermaye piyasalarımızın geneline sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum."